El Jutjat de Primera Instància número 14 de Granada va condemnar a una asseguradora a abonar 80.000 euros a un restaurant que va haver de tancar durant l’etapa més dura del confinament per entendre que el cessament de l’activitat d’aquest negoci imposat pel Govern en el marc de les mesures per a frenar l’expansió del coronavirus està inclòs dins de la cobertura de la pòlissa de l’establiment i per tant és objecte d’indemnització.

Aquest restaurant es va veure obligat al tancament al març de 2020 i durant 80 dies, en l’etapa més dura de la pandèmia en la qual el Govern va decretar el tancament de tota activitat no essencial per a lluitar contra la covid-19, segons va detallar al’advocat que ha portat el cas, Antonio Estella, del despatx MLegal.

La clau de l’assumpte era determinar l’existència o no de cobertura en la pòlissa subscrita pel restaurant, en funció tant de la cobertura contractada com de la qualificació de la clàusula i, en general, si la situació generada després del Reial decret del 14 de març que va derivar en el tancament d’aquest restaurant granadí era motiu d’indemnització.

En la sentència s’exposa que la redacció de la clàusula objecte de litigi fa constar que s’inclou en la definició del risc la pèrdua de beneficis com a conseqüència de qualsevol sinistre els danys materials del qual es trobin emparats per la pòlissa i indica que qualsevol tipus de causa de paralització de l’activitat es troba inclosa en l’àmbit del contracte.