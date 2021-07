Des d’aquest dilluns, a Canàries és necessari el certificat covid -que acredita que la població compta amb la pauta vacunal completa- per accedir a interiors, és a dir, que es requereix per entrar en establiments d’hostaleria i en instal·lacions esportives i culturals. En cas de no haver rebut encara la pauta completa de vacunació, s’haurà de mostrar el resultat negatiu d’una prova PCR o d’antígens realitzada fins a 72 hores abans.

Galícia aplica una norma similar des de dissabte passat: s’exigeix el certificat per entrar en bars i restaurants en els municipis amb una alta incidència. Així, es materialitza un nou ús per al denominat «certificat verd digital»; al principi concebut exclusivament per als viatges internacionals, però que ja serveix com a filtre per evitar nous contagis.

Espanya va superar aquest dilluns la barrera de 700 casos de covid per 100.000 habitants a 14 dies, la qual cosa implica que el país s’està acostant perillosament al pic de la tercera ona, quan es va aconseguir la xifra de 893 d’incidència el 26 de gener, després de les celebracions nadalenques.

I la cinquena ona pandèmica va superar fa dies el volum de la segona i quarta ona. Si bé, la bona notícia és que en tres comunitats autònomes el virus s’està desaccelerant. Es tracta de Catalunya, Aragó i Castella i Lleó.

Catalunya segueix al capdavant, amb 1.145 casos per 100.000 habitants, però ha baixat 39 punts des de divendres, igual que Aragó, que ha descendit 35, fins als 829. I Castella i Lleó gairebé el doble, amb 66 casos de descens, fins als 824. Són tres de les autonomies que superen els 800 casos d’incidència, per la qual cosa el descens consolida la contenció en la circulació del covid que va començar a detectar-se la setmana passada gràcies al fet que la majoria de les autonomies han tornat a imposar restriccions en l’hostaleria o els moviments nocturns.

L’alentiment de la pandèmia també s’aprecia als hospitals. Ahir es va registrar un increment del 45% del nombre de pacients ingressats (fins als 9.384 pacients) enfront del 65% que es va registrar la setmana passada. I a les UCIs l’augment és del 43% (amb 1.490 persones en estat crític) enfront del del 45% del dilluns anterior.

Sobre la vacunació, el balanç d’ahir indica que, de nou, s’ha superat la barrera de tres milions de dosis administrades en una setmana, la qual cosa ha afavorit que el 65% de la població (més de 30 milions de persones) tingui una dosi i el 54% (més de 25 milions de persones) la pauta completa. La secretària d’Estat de Sanitat, Silvia Calzón, va pronosticar que en aquesta ona «no s’aconseguiran els nivells d’ocupació assistencials» de les anteriors, gràcies que la campanya de vacunació està protegint als col·lectius més vulnerables.