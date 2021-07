Tots els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Girona s'han abstingut i han permès que l'equip de govern gasti els 1,6 milions d'euros (MEUR) de romanent per cobrir partides del pressupost prorrogat. Es destinaran, entre d'altres, a pagar el cost de la gestió dels residus, a bonificar els firaires que posin atraccions per Sant Narcís o a assumir l'increment del 0,9% dels sous a la plantilla municipal. El PSC i Guanyem han justificat l'abstenció per no bloquejar, però tampoc s'han estat de criticar que tot el romanent es destini a "pal·liar les mancances" del pressupost prorrogat. D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat el conveni amb la Generalitat que permetrà construir fins a 105 pisos protegits al sector de Domeny.