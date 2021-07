Tunísia s’enfronta a una crisi política majúscula després que el president del país, l’ultraconservador Kais Saied, suspengués l’activitat parlamentària i destituís el primer ministre, Hichem Mechichi, per atribuir-se plens poders executius després de la jornada de protestes contra les autoritats nacionals.

Saied va anunciar aquestes mesures «per salvar el país» després d’una reunió d’urgència en el palau presidencial de Cartago, en un moment en què Tunísia s’enfronta a una forta ona de contagis de coronavirus i a una profunda crisi política que paralitza el país des de fa mesos i que s’ha accentuat durant les últimes hores.

Després de decretar la suspensió parlamentària i del primer ministre, el partit islamista Ennahda, el més votat i principal força política del Parlament i soci de l’executiu, van acusar Saied d’haver perpetrat un «cop d’estat» contra el Govern elegit en les urnes. La formació va demanar a la ciutadania manifestar-se pacíficament davant el Parlament «per salvar la revolució».

La dràstica mesura del president va obrir la portat a enfrontaments a les portes del Parlament que van acabar amb diversos ferits. Des del matí del dilluns s’han anat succeint les protestes i altercats després que l’Exèrcit hagués impedit el pas a diversos diputats, entre ells el president del Parlament i líder del partit islamista, Rached Ghannouchi. Un grup de fins a 20 policies hauria entrat en les oficines de la televisió de Qatar Al Jazeera sense autorització judicial per expulsar els seus treballadors.

Els manifestants de diferent signe polític concentrats ahir nfront del Parlament van ser separats per les forces de seguretat presents en la zona per a evitar majors danys, segons ha informat el portal tunisià de notícies Kapitalis. Seguidors d’Ennahda van intentar saltar les tanques d’accés a la cambra parlamentària.

«Això és un cop contra la democràcia tunisiana i la seva constitució. Tunísia és l’única història d’èxit de la primavera àrab i aquesta història no acaba aquí», va afirmar el comunicat d’Ennahda.

Per la nit, mentre algunes forces polítiques denunciaven aquesta maniobra, el president Saied es va passejar per la cèntrica avinguda de Habib Bourguiba, on va ser acollit per desenes dels seus seguidors al ritme de l’himne nacional.

Milers de ciutadans van sortir diumenge als carrers per celebrar l’anunci del mandatari, que va decretar el cessament del cap del Govern, Hichem Mechichi, i la suspensió del Parlament durant 30 dies així com la retirada de la immunitat parlamentària de manera immediata de tots els diputats «per recuperar la pau social i salvar a l’Estat i la societat».

Said va assegurar que assumirà la presidència de l’executiu amb ajuda d’un nou primer ministre, que ell mateix nomenarà, durant el període de transició i va defensar fer ús de l’article 80 de la Constitució que recull que en cas de «perill imminent» el president pot prendre mesures «excepcionals» després de consultar amb el cap de Govern i el president del Parlament.

Segons aquest text, l’objectiu és garantir un funcionament regular del poder públic «al més aviat possible» mentre que el Tribunal Constitucional (pendent de creació des de 201)- ha de supervisar aquest procés i decidir sobre la seva extensió.

Abans que el president adoptés aquesta mesura, Tunísia va veure com les protestes contra el Govern havien derivat en episodis de violència. Diverses seus regionals del partit Ennahda van ser assaltades en les diferents manifestacions que van tenir lloc en tot el país per demanar la dimissió de l’executiu nacional i la dissolució del Parlament per la seva gestió de la crisi sanitària i la deterioració de les condicions de vida.