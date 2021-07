S’han començat a registrar de nou tremolors en les plaques tectòniques de la dreta espanyola. Amb un horitzó electoral en el qual s’atalaien en primer lloc les eleccions andaluses (sense data) i amb la publicació de diversos sondejos que assenyalen el creixement del PP i la pèrdua de suports de Vox, el partit de Santiago Abascal ha decidit remarcar el seu propi perfil. El portaveu dels ultres, Jorge Buxadé, va donar ahir per trencades les relacions de la seva formació amb els populars després que l’abstenció dels de Pablo Casado facilités que es declarés Santiago Abascal «persona non grata» a Ceuta. «O el PP desautoritza d’alguna manera [els conservadors de la ciutat autònoma] i repara el mal o no ens podrà continuar reclamant ajuda per aprovar els seus projectes en plens i ajuntaments», va anunciar Buxadé. En aquests moments els de Pablo Casado necessiten per aprovar les seves iniciatives els vots de Vox en els governs d’Andalusia, Múrcia, Madrid i l’Ajuntament de la capital, entre les principals institucions.

Aquest (últim) sisme va tenir el seu origen el divendres en l’Assemblea de Ceuta, però no va ser fins a aquest dilluns, amb noves enquestes publicades, com la d’Abc, quan Vox va escenificar la ruptura. El sondeig del diari va assenyalar que, si hi hagués generals, Vox perdria 15 escons, passant de 52 a 37, i el PP saltaria de 89 a 139. Cs en perdria vuit (de 10 a 2). A Vox no donen cap crèdit a aquest estudi. «Qui es crea al Tezanos de Teo té una fe extraordinària», es va burlar Buxadé, equiparant aquest rotatiu amb el CIS i el seu president, el socialista Félix Tezanos, amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea. El sondeig de GESOP per a El Periódico també va recollir una caiguda d’Abascal, de 52 a 40-42.

A Vox tampoc li va agradar que, després de declarar-lo «persona non grata», el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), es reafirmés ahir en la seva decisió. Abascal, en opinió de Vivas, va viatjar a Ceuta al maig, en plena arribada d’immigrants irregulars, «a pertorbar la convivència» i «a coincidir amb el discurs del Marroc, que diu que la societat de Ceuta està dividida en dues parts: els espanyols i els marroquins». «Considerem que amb l’abstenció i les declaracions de Vivas ha trencat relacions amb Vox, en prenem nota i donem les relacions per trencades», va assenyalar en una roda de premsa Buxadé.

I respecte a Andalusia, una comunitat en la qual el president, Juanma Moreno Bonilla (PP), està decidint si avança unes eleccions que tocarien a la fi de 2022, Buxadé va advertir que els parlamentaris ultres deixaran de donar suport a les seves iniciatives al Parlament. Al seu judici, «l’Estratègia Andalusa per a la Immigració 2021-2025: Inclusió i convivència», aprovada el 20 de juliol, suposa un «efecte crida» que no es poden permetre «milers d’andalusos que viuen en barraques».