Corinna Larsen ha demandat el rei emèrit Joan Carles I davant la High Court de Londres, i sol·licita, a més de ser indemnitzada per la «vigilància il·legal» que va patir dels serveis secrets espanyols, que el seu examant no es pugui apropar a 150 metres de cap de les seves residències, segons publicava aquest dimarts el Financial Times. En la denúncia, que es va interposar el mes de desembre i que no s’ha conegut fins ara, l’empresària acusa l’exmonarca i els serveis secrets espanyols de «vigilància il·legal» en el Regne Unit i de fustigar-la des del 2012 mitjançant amenaces, difamació i espionatge encobert.

Larsen al·lega que el Centre Nacional d’Intel·ligència d’Espanya (CNI), el seu llavors titular Félix Sanz Roldán, o les persones que treballen en el seu nom o en el de Juan Carlos, la van posar en alerta tant a ella com a persones del seu entorn «sota la vigilància física que incloïa vehicles i personal de vigilància, envair la seva propietat en la qual residia i espiar els seus telèfons i ordinadors». Afirma que va ser amenaçada per l’exrei, qui suposadament li va dir que les conseqüències per ella «no serien bones» si no feia el que se li digués; però també per Sanz Roldán, qui en una reunió a Londres el 2012 li va indicar que no podia garantir la seva seguretat física ni la d’un fill.

Per part seva, en el judici l’abans assenyalat Sanz Roldán va negar de forma taxativa les amenaces a Corinna Larsen i al seu fill, si bé va rebutjar publicar el contingut de la trobada. Ho va afirmar en el marc del judici celebrat el passat mes de gener en el Jutjat Penal Número 8 de Madrid contra l’expolicia Villarejo per presumptes delictes de calúmnies i denúncies falses.

Competència per investigar

Segons la publicació del Regne Unit, la defensa de Joan Carles I encara no ha respost a la reclamació, si bé encara ha de dirimir si la justícia anglesa és competent per investigar un excap d’Estat d’una altra nació que no viu al Regne Unit.

Pel que fa a l’ordre d’allunyament que sol·licita, busca que tant l’emèrit com els agents del CNI s’abstinguin de comunicar-se amb ella, rastrejar-la, fer declaracions difamatòries sobre ella, a més de la prohibició que puguin apropar-se a menys de 150 metres de qualsevol de les seves residències, segons el diari britànic.

Larsen ha denunciat en diverses entrevistes i inclús durant la seva compareixença com a testimoni en un judici a Espanya l’assetjament que diu patir des del 2012, quan va sortir a la llum la seva relació després del viatge que van realitzar junts a Botswana.

Larsen assegura que mai va dubtar de l’origen dels 76 milions de dòlars que segons la seva versió Juan Carlos li va donar com a «reconeixement» al que va significar per ell per la relació que van mantenir entre 2004 i 2009, ja que no tenia cap raó «per qüestionar un cap d’estat». Els moviments bancaris estan sent investigats per la justícia Suïssa.