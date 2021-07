Els Estats Units van tornar a incloure aquest dilluns Espanya i Portugal en la seva llista de països als quals recomanen «no viatjar» a causa de l’empitjorament de la pandèmia de covid-19. Així ho va donar a conèixer el Departament d’Estat en un comunicat en el qual assenyala que, a més, van afegir a aquesta categoria Xipre i el Kirguizistan.

Els avisos de viatge van ser emesos d’acord amb les recomanacions dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, en anglès), que va situar Espanya en el «nivell 4» a causa de la pandèmia. En el seu avís sobre Espanya, el Departament d’Estat recomana no viatjar «a causa de la covid-19» i també demana que s’«actuï amb més cautela» en aquest país «a causa del terrorisme i disturbis civils».

Els CDC avaluen el risc de contagi de la covid-19 tenint en compte cinc nivells, que són desconegut, baix (1), moderat (2), alt (3) i molt alt (4).

Sense visats pels estudiants

Milers de joves espanyols que comencen el curs el mes que ve als Estats Units segueixen sense el visat per retard a causa de les restrictives normes d’entrada imposades al país i per les mesures de seguretat sanitària d’Espanya. Tot i que al principi sí que hi va haver bastanta agilitat en el procés, des de juny està completament estancat.

Mentre que en altres països com Portugal i Alemanya amb prou feines hi està havent problemes, a Espanya no hi ha cites fins al desembre. Així ho ha denunciat Aseproce, la patronal de les agències de cursos d’estudis a l’estranger, que ha denunciat la falta de dates perquè els joves puguin entregar la documentació i adquirir el visat. I és que encara avui continuen vigents les primeres normes imposades per l’expresident nord-americà Donald Trump de protecció de fronteres per la pandèmia, que alenteixen i dificulten la concessió de visats.

La Maria té un vol per anar a Miami el 19 d’agost, just per a l’inici de les classes, i tenia la cita per al 20 de setembre, tot i que després d’estar un dia sencer actualitzant la pàgina n’ha pogut aconseguir una per a tres dies abans del seu vol. «Tenim l’esperança d’aconseguir data abans perquè tarden uns 10 dies a arribar», comenta mentre explica que ella i la seva família estan contínuament refrescant la pàgina a veure si surten.

En pitjor situació està en Guillermo, que li van donar cita per al mes de desembre i volia viatjar a principis d’agost. Amb aquest panorama i després de parlar amb l’agència que l’està ajudant, aquest noi i la seva família van decidir provar sort a l’ambaixada de Lisboa, on li van negar el document. «L’excusa que em van posar és que no era just que els meus compatriotes no tinguessin cita a Madrid i que jo el sol·licités en un país que no és el meu», lamenta. Ara tem no poder viatjar fins al final de l’estiu.

Des de l’ambaixada nord-americana diuen que estan fent tot el possible perquè els estudiants puguin començar el curs amb normalitat. «Una de les nostres màximes prioritats és ajudar els estudiants espanyols que viatgen als EUA per realitzar els seus estudis», assenyala Conrad Tribble, encarregat de negocis del país a l’ambaixada.

Malgrat els recursos addicionals, les cites continuen sense arribar i tant l’ambaixada com les agències animen els estudiants a parlar amb les seves universitats per si poden fer-hi alguna cosa. En Guillermo va demanar ajuda al seu centre i encara esperen resposta de Madrid. «És que depèn molt de si la teva agència o la teva universitat tenen un contacte a l’ambaixada», explica la Maria, a qui li han dit que segueixi les classes de forma online.

Retards pel COVID

Tots dos coneixen diversos casos d’amics i coneguts en les mateixes circumstàncies, sense saber què fer. Tribble ha excusat els retards per la pandèmia i la falta de personal per poder complir les mesures sanitàries, tot i que reitera el compromís d’intentar tancar tots els casos al més aviat possible. «Estimem que almenys el 80% dels estudiants que sol·liciten visats d’estudiant per a l’any acadèmic 2021-2022 els rebran abans de les dates d’inici dels seus programes», apunta.