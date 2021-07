En un moment en què els conservadors britànics perden punts en els sondejos, Boris Johnson ha presentat un pla per endurir la mà contra la delinqüència, iniciativa sempre benvinguda entre els seus votants. El primer ministre del Regne Unit promet augmentar la confiança del públic en el sistema de justícia, «reduir delictes, menys víctimes i una societat més segura». L’oposició laborista acusa el Govern de mirar d’«arreglar problemes que ell mateix ha creat». La Federació de la Policia, els oficials, enfrontats amb la ministra d’Interior, Priti Patel, de la qual estan furiosos per la congelació del sou, demanen «menys fal·làcies i més inversions». En una carta dirigida al premier els oficials assenyalen que no necessiten «velles idees presentades com a noves»: «El que necessitem –asseguren– són inversions genuïnes en tot el sistema de justícia penal».

El Govern vol controlar amb polseres electròniques un nombre més elevat de lladres i assaltants de vivendes quan surtin de la presó, a fi de seguir els seus moviments via satèl·lit, 24 hores al dia, i saber si es trobaven al lloc on s’ha comès un nou robatori. S’augmentaran els poders de la policia per escorcollar al carrer vianants que considerin sospitosos de portar armes blanques. La tècnica, molt discutida per ser infinitament superior el nombre de joves negres interpel·lats, ha creat tensions i acusacions de discriminació i racisme, cosa que va portar l’exprimera ministra, Theresa May, a imposar restriccions sobre el seu ús, que ara s’aixequen.

Policia assignat

Una de les mesures que més cridaneres és la de proporcionar a cada veïnat el nom d’un policia assignat a la zona, de manera que qualsevol pugui contactar-li directament.