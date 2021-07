L’àvia materna de la reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle, va morir ahir als 93 anys.

Menchu Álvarez del Valle va néixer a Santander el 16 de gener del 1928 i va ser una de les veus més populars de la ràdio asturiana. Sempre es va definir a si mateixa com una «radiofonista de províncies» i va treballar durant més de 40 anys en cadenes com Ràdio Astúries, Ràdio Oviedo, La Voz del Principado, Radiocadena Española i Ràdio Nacional d’Espanya. Va viure a Oviedo des dels 16 anys fins que va decidir traslladar-se juntament amb el seu marit, José Luis Ortiz, que va morir el 2005, a Sardéu, on va estiuejar durant la seva infància i juventut Letizia Ortiz. Menchu Álvarez del Valle va rebre el Premi Nacional de Ràdio, atorgat per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Radiofòniques d’Espanya.

La locutora va ser presidenta de la RTV d’Astúries durant el període 1974-1980 i també promotora del I Congrés Confederal de la FARTV (Federació Asturiana de Ràdio i TV) que es va celebrar a Oviedo l’any 1978. Entre els seus reconeixements professionals hi trobem dos premis «Antena d’or» o la copa al Mèrit Radiofònic del Consell Superior de Relacions Públiques d’Espanya.