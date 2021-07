Un nen de sis anys va perdre la vida aquest dilluns en un incendi declarat en una casa ubicada al carrer Túria de la urbanització Sant Cristòfol d’Alberic (València) en la qual es trobava el menor amb el seu pare, que ha sobreviscut i va ser atès pels sanitaris d’emergències. En l’interior de l’habitatge, els bombers van localitzar una plantació de marihuana. La Guàrdia Civil investiga ara les circumstàncies en les quals es va declarar el foc. Algunes fonts apuntaven ahir a un possible origen elèctric, tot i que no es va poder confirmar si la fallada es va produir en la instal·lació que donava energia a la plantació il·legal.

L’incendi es va declarar a dos quarts de vuit de la tarda i va ser el mateix pare qui va advertir al 112 que el seu fill seguia al seu interior i que no podia accedir a la casa perquè les flames estaven desbocades. El Consorci Provincial va enviar al lloc quatre dotacions de bombers, així com un oficial i diferents comandaments.

En arribar, van trobar el pare ja fora de la residència, amb evidents signes d’intoxicació. L’home els va demanar que rescatessin el seu fill, que té trastorn de l’espectre autista, a qui no havia pogut salvar, ja que el foc s’havia propagat amb rapidesa per tota la casa. Els bombers van accedir a l’interior per buscar el nen. El van localitzar a una de les habitacions, però ja sense vida. No van poder fer res per salvar-lo.