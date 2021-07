El president dels Estats Units, Joe Biden, va proposar aquest dimarts la seva assessora Julissa Reynoso Pantaleon, cap de Gabinet de la primera dama, com a nova ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, tal com va anunciar la Casa Blanca en un comunicat. No obstant això, Reynoso haurà d'esperar encara que el seu nomenament sigui confirmat pel Senat.

D'origen dominicà, Reynoso ja ha estat al capdavant d'altres ambaixades nord-americanes. Durant l'Administració de Barack Obama, va ser la màxima representant diplomàtica dels Estats Units a l'Uruguai. Entre altres càrrecs, ha estat la subsecretària d'Afers de l'Hemisferi Occidental del Departament d'Estat. Fins al moment, a més de treballar al costat de la primera dama també ha ocupat el lloc de copresidenta del Consell de Polítiques de Gènere de la Casa Blanca, creat pel Govern actual.

Formada a les universitats de Cambridge, al Regne Unit, i en les nord-americanes de Yale i Columbia, la futura ambaixadora a Espanya ha estat sòcia del bufet Winston & Strawn dedicat al dret internacional. A més, va treballar per a la jutge federal Laura Taylor Swain. A banda, Reynoso ha estat molt involucrada en qüestions d'immigració.