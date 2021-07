El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha estat l'encarregat de defensar el decret llei durant la seva intervenció. En aquesta, ha afirmat que han tirat endavant un text "impecable" i "ben forjat jurídicament". "S'ha avalat de forma íntegra, escampant els dubtes sobre la seva legalitat que s'havien estès intencionadament", ha subratllat. Giró també ha demanat que es tramiti com a projecte llei i que s'introdueixin les modificacions que ha recomanat el Consell de Garanties Estatutàries.

El titular d'Economia ha celebrat, doncs, que la seva aprovació permetrà avalar la "presumpció d'innocència" dels afectats i evitarà el seu patiment i el de moltes famílies. Això sí, també ha estat contundent amb Cs i Vox, a qui ha acusat d'estar "claudicant" de la seva feina. "Han decidit subcontractar la seva feina als tribunals i la fiscalia", ha reblat.

Durant el debat abans de la votació, ERC i JxCat han celebrat l'aprovació del decret i han agraït a Giró la seva feina. La diputada de JxCat Elsa Artadi ha volgut emmarcar el debat del decret en un context de "repressió i persecució política" i ha assegurat que aquest mecanisme és una "mesura antirrepressiva" per fer front a la situació. Segons ha dit, el Tribunal de Comptes només busca que el Govern "deixi de fer acció exterior i deixi de molestar" i ho ha englobat en "una actitud desesperada i immoral per sentir-se humiliats i amb una pèrdua de reputació a nivell internacional".

Artadi també ha aprofitat la seva intervenció per dirigir-se al PSC, a qui ha retret que estiguin "callats" davant "l'espoli a 34 famílies". En aquest context els ha demanat si els sembla correcte que el Tribunal de Comptes "digui què pot fer i què no el Govern en funció de la ideologia dels partits".

En un sentit similar, la portaveu parlamentària d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que el decret està blindat judicialment i ha dit que el que seria delicte és "no fer el decret i no defensar els treballadors públics". "Cap servidor públic es pot veure perjudicat per l'exercici de les seves competències", ha insistit, per afegir que és "imprescindible i urgent".

D'altra banda, ha retret a Cs, PPC i Vox que "no sàpiguen fer res més que no sigui judicialitzar i amenaçar" i ha carregat contra el Tribunal de Comptes, a qui ha recriminat la voluntat "punitiva", la visió "heretada del franquisme" i "el nepotisme", per acabar assegurant que és "un òrgan administratiu especialitzat en absoldre amics i perseguir enemics polítics".

Pel que fa als socialistes, la portaveu del seu grup parlamentari, Alicia Romero, ha explicat durant la seva intervenció que en un primer moment els generava "dubtes" el fet que no s'hagués tirat endavant el decret abans. "És veritat que aquests dubtes s'han aclarit ara que el CGE ha determinat per unanimitat la seva legalitat", ha afegit.

Malgrat aquest matís, ha deixat clar que s'han d'atendre les recomanacions del Consell, i també ha aprofitat per subratllar que l'aplicació del decret "no s'ha fet com tocava" o com "haurien volgut" les institucions . "No s'han fet les coses bé i creiem que això també s'ha de dir", ha conclòs.

Per la seva banda, la portaveu parlamentària de la CUP, Eulàlia Reguant, ha criticat el Govern "ha anat tard" amb l'aprovació del decret: "Fet amb temps, potser ens podríem haver estalviat més d'un patiment d'encausades", ha lamentat. "Un cop més, s'evidencia la manca d'estratègia antirepressiva", ha afegit.

Tanmateix, Reguant ja ha anunciat que la seva formació votaria a favor del decret perquè ho ha qualificat com a "deute" davant de les reclamacions del Tribunal de Comptes, que ha valorat com un "exponent" d'allò que està "caducat" a l'Estat espanyol. A més, la diputada de la CUP ha "encoratjat" el Govern a crear una banca pública per no dependre d'entitats privades en casos com aquest.

Per la seva banda, la portaveu adjunta d'ECP, Susanna Segovia, ha denunciat un "nou intent per posar pedres en el diàleg" per part del Tribunal de Comptes i ha vaticinat que "fracassarà". Així, Segovia ha defensat els exalts càrrecs del Govern que "van exercir les seves competències" i ha dit que el fons creat per l'executiu és "legalment viable" després del dictamen positiu del CGE. Els comuns s'han abstingut de la votació i també han demanat la tramitació com a projecte de llei per "poder-hi fer les millores necessàries".

Vox, Cs i PPC, contraris al decret

Des de Vox, el portaveu del grup, Joan Garriga, ha acusat al Govern d'haver-se "marcat un Lola Flores" i voler que tots els ciutadans ho paguin a través de l'aprovació del decret llei. Així, ha qüestionat que es vulgui obligar a pagar "les accions i les multes" d'un grup determinat de persones. "Estan avalant amb els diners de tots unes coses particulars, i diuen que ho pagaran quan estiguin condemnats", ha subratllat.

De fet, Garriga tampoc ha donat credibilitat al mateix informe del CGE que considera que té "la mateixa credibilitat" que els que van nomenar els seus membres.

Per la seva banda, el president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha mostrat "segur" que el Govern acabarà "responent davant la justícia" per la creació del fons. "Els prometo que si aquests milions d'euros surten de les arques públiques per anar a cobrir la responsabilitat d'aquestes persones, vostès acabaran al banc dels acusats", ha assenyalat.

En el mateix sentit, Carrizosa, que va presentar una denúncia a la Fiscalia contra la direcció de l'ICF i el Govern en el seu conjunt, ha advertit que el dictamen del CGE "no és vinculant" i que "queda oberta la via judicial".

Finalment, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha qualificat la maniobra del Govern de "nova jugada mestra" i ha acusat el conseller Giró de ser "un triler de les Rambles". Segons el diputat popular, el Consell de Garanties Estatutàries no ha desaconsellat el fons perquè de moment no s'hauria comès el delicte, sinó que això es donaria "més endavant". "El fons no és per a riscos futurs, sinó per a delictes pretèrits, per pagar la festa a 34 persones; aquí és la il·legalitat", ha explicat. "No avalarem ni astúcies, ni jugades mestres, ni la pretensió que tots paguem els seus delictes", ha avisat.