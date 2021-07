El lehendakari, Iñigo Urkullu, acudirà a la catorzena Conferència de Presidents demà després d’acordar amb el Govern central una reunió avui de la comissió mixta del concert econòmic perquè les diputacions basques recaptin nous impostos. Urkullu va fer aquest anunci després de diversos dies sense aclarir si assistiria o no a aquesta cita, després de participar en l’acte de constitució del Centre Basc d’Intel·ligència Artificial al Parc Tecnològic d’Àlaba.

El dirigent va explicar que va adoptar la decisió ahir mateix una vegada que es va tancar l’acord perquè la reunió de la comissió mixta del concert econòmic, en la qual tenen representació els executius central i basc, se celebri avui per a concertar noves figures impositives a càrrec de les institucions forals. «En un marc de relació bilateral hem aconseguit un acord per a la comissió mixta del concert econòmic. Això és el respecte a un autogovern reconegut», va subratllar.

Urkullu va apel·lar al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè la «interpretació de la bilateralitat» entre tots dos executius «sigui treballada de manera diferent» a com s’ha fet durant els últims mesos, en citar qüestions com la gestió de la pandèmia, al mateix temps que va demanar a la nova ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que «es reactivi» el «compliment» de l’Estatut de Guernica. Així mateix, Urkullu va afegir que assistirà a la trobada de demà a Salamanca perquè en ell es tractaran temes importants com la gestió de la pandèmia, la vacunació i el pla de resiliència, així com altres aspectes com el repte demogràfic; en definitiva, «qüestions que redunden en benefici dels ciutadans» d’Euskadi.

Pel que fa a la reunió de la comissió del concert econòmic, el conseller d’Economia i Hisenda, Pedro Azpiazu, va dir que l’acord és «molt important» i que tots dos governs treballaven «amb discreció, però amb moltíssima intensitat des de fa temps».

Aragonès, invariable

Després de l’anunci d’Urkullu, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, manté la seva negativa a acudir a la Conferència de Presidents, en considerar que es tracta d’una «operació de màrqueting» que en realitat està «buida de contingut», en paraules de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. «Ens mantenim en què és una Conferència de Presidents, fins al moment, buida de contingut», va dir Vilagrà.

La consellera va posar l’accent que aquesta conferència no ve precedida d’un «treball previ, tècnic i jurídic» per a preparar els possibles acords en la cita de demà, per la qual cosa , en la seva opinió, «sembla més una fotografia que un treball de fons».