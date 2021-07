Davant el repunt de contagis de coronavirus, l’ús obligatori de les mascaretes, el gest barrera per excel·lència, es torna a imposar en 24 departaments francesos. En alguns casos, l’ús de la mascareta a l’exterior és imperatiu a tot el seu territori; en d’altres, la restricció es limita a les zones més afectades per l’epidèmia.

Des del 27 de juliol, a tots els municipis del departament dels Alps Marítims, que engloba dues de les principals destinacions estiuenques, Cannes i Niça, l’ús de la mascareta és obligatori en nombrosos espais: carrers per als vianants, mercats coberts i a l’aire lliure, mercats ambulants, galeries comercials i fins i tot en un perímetre de 50 metres al voltant d’escoles bressol, escoles i instituts 15 minuts abans i després que obrin i tanquin.

A Marsella, el gest barrera també és imperatiu als voltants dels establiments escolars i dels centres comercials, així com a les marquesines dels autobusos. A Còrsega i a les Landes, al sud-oest del país, la mascareta es torna a imposar a les zones més denses de les comunes turístiques, com és el cas de la ciutat corsa Bastia o la ciutat costanera Biscarròssa.

A la tornada de les mascaretes s’hi sumen altres restriccions que dicten la pauta del període estival. El ministre delegat de Transports, Jean-Baptiste Djebbari, va anunciar aquest dimecres que l’extensió del passi sanitari als transports de llarga distància entrarà en vigor «entre el 7 i el 10 d’agost». En plenes vacances, els francesos hauran de comptar amb un certificat de vacunació o un test covid negatiu com a màxim amb 48 hores d’antelació per accedir a un autobús, un tren, un barco o un avió.

A la capital, a París, la incidència es dispara entre els joves. El rebrot de covid-19 no es limita a les ciutats costaneres, sinó que el nombre de contagis a París s’ha multiplicat en les últimes setmanes, en especial entre els joves. La taxa d’incidència a la capital francesa se situa ja en 248 casos per cada 100.000 habitants, segons les últimes dades de l’Agència Nacional de Salut Pública, una xifra que s’acosta al llindar d’«alerta màxima» –situat en 250 casos per cada 100.000 habitants. Quant als joves d’entre 20 i 29 anys, entre els quals la vacunació està menys estesa, la incidència es dispara amb més de 615 casos setmanals per cada 100.000; fa un mes, la taxa no superava els 45 casos positius.

Accelerar la campanya de vacunació entre els joves és, segons Anne Souyris, delegada de Salut a l’Alcaldia de París, la solució per contenir la propagació del nou brot i limitar-ne l’impacte als hospitals.