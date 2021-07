Emmanuel Macron va esperar al seu últim discurs del seu viatge oficial a la Polinèsia Francesa per abordar un dels temes més espinosos: els assajos nuclears realitzats a l'arxipèlag entre 1966 i 1996. El president francès no es va disculpar, com exigien les associacions de víctimes, però sí que va reconèixer un «deute» de França amb els polinesis.

«Durant massa temps, l’Estat ha preferit guardar silenci sobre aquest passat. Van ser trenta anys d’explosions successives. Avui vull trencar amb aquest silenci. Ho assumeixo, i vull veritat i transparència amb vosaltres», va dir el mandatari. «La nació té un deute amb la Polinèsia Francesa. Aquest deute és haver desenvolupat aquests assajos, en particular els que van tenir lloc entre 1966 i 1974, que no podem dir en absolut que fossin nets», va continuar.

En aquesta recerca de veritat i transparència, Macron va anunciar l'obertura dels arxius militars -excepte els més sensibles- per conèixer la localització i intensitat dels 193 assajos nuclears.