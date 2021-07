El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha defensat que la trobada que va fer amb una vintena de persones va complir la normativa anti-covid del territori francès on es va fer. Sense fer declaracions davant de càmera i en conversa amb periodistes, Puigneró ha explicat que es va tractar d'una trobada a l'aire lliure, en unes vinyes, i que es van treure la mascareta en el moment de fer-se la fotografia. S'ha mostrat tranquil pel fet que, segons ha dit, es van respectar les restriccions del territori francès on es va celebrar l'esdeveniment organitzat per la periodista Pilar Rahola. El vicepresident ha admès però que la polèmica fotografia pot generar "confusió".

Puigneró també ha explicat que li van demanar el passaport covid per travessar la frontera i ha defensat que, en tot moment, es va respectar la normativa. PSC-Units, comuns i PPC han retret al vicepresident, des de dins de l'hemicicle, que s'hagi saltat les restriccions dictades pel seu propi Govern. A Catalunya estan limitades les trobades a 10 persones.