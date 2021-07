El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va arxivar ahir la peça del cas Tàndem, en el qual s’investiguen les clavegueres policials, relativa a la contractació de la principal empresa de l’entramat del comissari jubilat José Manuel Villarejo per Repsol i CaixaBank. La decisió suposa aixecar la imputació que hi havia contra les dues entitats com a persones jurídiques i del president de la primera, Antoni Brufau, i del president no executiu de segona entre els anys 2011 i 2016, Isidre Fainé.

En relació amb Fainé i Brufau, el magistrat acorda en una interlocutòria el sobreseïment provisional de la causa en no constar la seva participació en la contractació de la mercantil Cenyt de l’investigat Villarejo, perquè la contractació no requeia en l’àmbit de control del president, sinó en el dels seus directors de seguretat, segons la documentació aportada per les dues entitats. Per tant, conclou, «sense indicis que apuntin que els presidents de les companyies intervinguessin de manera directa en els fets investigats, no és possible transferir a aquests presidents una obligació de supervisió i vigilància corporativa que està delegada en els òrgans competents per a això».