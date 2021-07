El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón considera que la investigació de l’espionatge patit per l’extresorer del PP Luis Bárcenas per robar-li el material comprometedor per al partit que pogués guardar no necessita més diligències i la dóna per conclosa, malgrat que totes les acusacions li havien demanat prorrogar-la i Anticorrupció fins i tot li havia sol·licitat més imputacions. En el seu acte proposa jutjar l’exministre d’Interior Jorge Fernández Díaz, el seu secretari d’Estat Francisco Martínez i la cúpula policial de 2012 i 2013, però deixa fora l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, el seu marit, Ignacio López del Hierro, i el seu excap de gabinet, José Luis Ortiz, en no apreciar indicis suficients contra ells per asseure’ls a la banqueta, tot i els àudios i agendes del principal imputat en el cas, l’excomissari José Manuel Villarejo, i els testimonis que afirmaven que coneixien el dispositiu.

El magistrat, que ja va trigar nou mesos a acceptar la imputació de Cospedal i López del Hierro en l’operació Kitchen, descarta en el seu acte, de 70 pàgines, una trama política aliena al Ministeri d’Interior i delimita la responsabilitat penal en Fernández Díaz i Martínez, com a màxims responsables de la resta d’implicats que també proposa jutjar pels delictes de descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir els delictes, suborn, tràfic d’influències i malversació de cabals. Entre ells es troben el número dos de la policia Eugenio Pino i els comissaris que van participar en els seguiments als quals es va sotmetre Bárcenas i la seva família i en la contractació del seu xofer, Sergio Ríos, a canvi de 2.000 euros dels fons reservats i l’ingrés a la policia. El jutge ni tan sols ha accedit a interrogar com a imputat qui era director general de la Policia, Ignacio Cosidó, com demanava Anticorrupció.

Malgrat el cop que per al PP suposa la decisió judicial, el seu president, Pablo Casado, va preferir centrar-se en què el jutge ha conclòs que Cospedal no té cap responsabilitat. L’exsecretària general li va donar suport a les primàries i, si s’hagués assegut a la banqueta, el màxim responsable dels populars no hauria tingut més remei que prendre mesures disciplinàries contra ella, quelcom que ha evitat aquests mesos tot i ser investigada. No li va obrir ni un expedient informatiu, tal com marquen els estatuts del partit. Després de conèixer la notícia, Casado va demanar «una reflexió» als partits que li reclamaven mà dura contra ella. «S’ha vist que és una persona innocent. Jo no tinc res a veure amb Villarejo ni res a témer. El que no sabem és si Pedro Sánchez té alguna cosa a amagar i una cosa a témer», informa Pilar Santos.

En l’acte de transformació de les diligències, el jutge relata que tots els imputats, «posant-se d’acord i amb coneixement de la il·licitud dels fets en una data que no s’ha pogut determinar entre els anys 2012 i 2013, van posar en marxa l’operatiu».