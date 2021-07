Espanya ha registrat 24.753 nous positius de covid-19 i 44 defuncions més des de dijous. D'aquesta manera, la xifra d'infectats des de l'inici de la pandèmia el març del 2020 és de 4.447.044 i la de víctimes és de 81.486, amb una incidència acumulada a 14 dies de 687,3 infeccions per cada 100.000 habitants. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 26.142 casos, 2.800 menys que dijous, seguit de Madrid amb 24.988. A Andalusia n'hi ha hagut 22.447 i al País Valencià 12.085. Des de l'inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s'han acumulat, amb 830.538 casos, seguida de Madrid amb 815.663. En tercer lloc, més lluny, Andalusia amb 707.122.

Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 81.486 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 44 més que dijous. En els darrers 7 dies hi ha hagut 199 víctimes mortals, de les quals Andalusia n'ha registrat 38, Catalunya 25, Castella i Lleó 21 i el País Valencià 19. A 2 Comunitats Autònomes no n'hi ha hagut cap l'última setmana.En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 9.825 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 8,24% de tots els llits disponibles. 1.698 persones estan ingressades a l'UCI, el 18,31% del total de llits per a crítics. A Catalunya hi ha 3.001 pacients a l'hospital per coronavirus, el 12,37%, i a l'UCI n'hi ha 600, cosa que suposa un 44,18% de la capacitat total.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.349 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.240 han estat donades d'alta.

D'aquestes hospitalitzacions, a Catalunya n'hi ha hagut 341, a Madrid 240, a Andalusia 202 i al País Valencià 98.El 67,1% de persones amb una dosi i el 56,8% amb totes duesD'altra banda, el 67,1% de la població espanyola ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat a l'actualització diària de les dades del pla de vacunació. En concret, 31.851.618 persones han rebut com a mínim la primera dosi del vaccí. El nombre de les que tenen la pauta completa arriba als 26.933.847, el 56,8% de la població.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 30 de juliol 58.149.238 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 56.186.601, que representen el 96,6% del total.

A Catalunya, de les 9.395.670 dosis rebudes se n'han subministrat fins ara 8.938.127, el 95,1% del total. Hi ha 5.015.902 persones amb almenys una dosi i 4.389.893 amb la pauta completa.La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (10.113.160) i fins ara n'ha administrat el 99,5% (10.061.676). Extremadura i Astúries han injectat fins ara totes les dosis que han rebut, mentre que Melilla és el territori amb el percentatge més baix a dia d'avui, amb el 82,4% (84.383 de 102.420).La Unió Europea ha adquirit per a Espanya fins al tercer trimestre de l'any 93.509.245 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 62,5%, 58.400.125. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 30.030 que s'han entregat a Andorra, les 219.957 pendents d'entrega, les 215.768 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 165.876, el 76,9%) i les 6.460 per a la Sanitat Exterior (se n'han administrat 4.003, el 62%).