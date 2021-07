El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l'arribada de 3,4 milions de dosis addicionals de la vacuna de Pfizer a l'agost. "Ens permetrà passar de 13 a 16 milions de dosis administrades a l'agost i anticipar l'objectiu del 70% de població vacunada amb pauta completa", ha dit Sánchez aquest divendres en una compareixença prèvia a la conferència de presidents que té lloc a Salamanca. La reunió de treball dona el tret de sortida passades les 11 hores sense el president del Govern, Pere Aragonès, i després de les salutacions entre autoritats, una foto de família dels presidents amb el monarca Felip VI i una trobada institucional amb el rei al Convent de Sant Esteve, on se celebra la trobada.

Sánchez ha fet l'anunci pocs minuts abans d'iniciar la reunió de treball i ha destacat que en aquest últim any, des de l'última conferència de presidents presencial a La Rioja, "s'ha avançat", ja que, a diferència de l'any passat, hi ha vacuna, "recuperació econòmica" i "creació de llocs de treball". L'arribada "extraordinària" dels 3,4 milions de dosis permetrà "augmentar el ritme de vacunació", ha remarcat Sánchez.

La trobada abordarà la campanya de vacunació contra la covid-19 i els efectes del virus així com els pròxims passos del pla de recuperació i el repte demogràfic. El president del govern espanyol ha afirmat que cal "abonar l'esperança i l'optimisme" i ha dit que "cal fer-ho junts". Sánchez ha comparegut acompanyat del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, amfitrió de la trobada.

El torn d'intervenció de cada president autonòmic serà de només cinc minuts, la qual cosa ha generat crítiques. Els caps d'executius autonòmics del PP han mostrat el seu malestar pel fet que l'ordre del dia hagi consistit en només dues frases i que no s'hagi consensuat prèviament. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentat el "tracte preferent a comunitats insolidàries i deslleials", en referència a Catalunya i el País Basc.

Diversos presidents autonòmics han criticat en declaracions a l'arribada a Salamanca l'absència d'Aragonès. El president del País Valencià, Ximo Puig, ha considerat que és un "immens error" no ser en l'espai on es discutiran qüestions que afecten a totes les autonomies. També ha criticat l'absència de la Generalitat el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, que també ha censurat que el País Basc assisteixi imposant condicions.

Díaz Ayuso ha dit que espera "realment poc" de la trobada i ha afirmat que els interessos de les autonomies "no són mai escoltats" per l'executiu de Pedro Sánchez. Díaz Ayuso ha avisat que si la pròxima conferència de presidents no es convoca "conforme el reglament", no hi assistirà. El president gallec, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat que no s'hagi pogut debatre ni preparar prèviament l'ordre del dia i, per aquest motiu, ha titllat la conferència de "reunió informal".L'última conferència de presidents es va celebrar a l'octubre de forma telemàtica. La darrera trobada presencial va ser fa un any, el 31 de juliol de 2020, a La Rioja. En aquella ocasió, el president del Govern, Quim Torra, tampoc va assistir a la reunió.

Sánchez escridassat

Persones que s'han congregat a Salamanca a l'arribada de les autoritats han escridassat el president del govern espanyol i han cridat retrets per la gestió de la pandèmia. En canvi, el rei ha estat rebut amb aplaudiments i crits a favor de la monarquia.