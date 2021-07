Una idea pren força al cap del president i del seu Govern: cal centrar-se en la reactivació econòmica, en l’èxit de la vacunació (en la qual Espanya és «medalla d’or»), en l’«esperança», en pensar que el més dur ja ha passat i en què «junts hem patit i junts viurem la recuperació, sense deixar ningú enrere». Pedro Sánchez vol que, en la «nova etapa» que va obrir amb la remodelació del seu Govern, s’imposin missatges positius en la ciutadania. Que el seu Executiu s’identifiqui amb la tornada progressiva a la normalitat, sobre bases més sòlides, davant d’una oposició «destructiva» que no té «lloc», que és negativa, que pinta una Espanya en blanc i negre i que es rebel·la contra la seva «obligació» de complir la Constitució i renovar les institucions.

Aquests missatges van impregnar la compareixença de Sánchez de final de curs polític, abans de l’aturada estiuenca. Una roda de premsa curta, de menys d’una hora, més «política i executiva» que en altres ocasions, com deien en el seu equip. Triomfalista -encara que aquí no va innovar respecte els seus antecessors en el càrrec-, sense autocrítica. Sense baixar tant al detall però amb molts dubtes encara per resoldre.

El cap de l’executiu va presentar el seu informe de rendició de comptes de l’últim semestre, amb el qual pretenia demostrar que el seu Govern «avança» en el seu full de ruta i «compleix» amb les seves promeses. El 30 de juny, va dir, dels 1.463 compromisos activats (225 més que al desembre passat, perquè s’han incorporat mesures del pla de recuperació i noves mesures avançades per membres del seu Gabinet), el 93,8%,ja han iniciat el seu camí. El 30 de juny, l’Executiu ha complert, va defensar, el 32,8% de tots ells, i preveu que per a finals d’any estiguin ja culminats el 38,2%.

Sánchez va presumir de les bones xifres econòmiques, com s’estan «millorant contínuament els pronòstics inicials», el que ha permès mantenir la previsió de creixement en el 6,5% i la de 2022 en el 7%. Optimisme que es va veure «ratificat» ahir per l’Enquesta de Població Activa (EPA), que situa la taxa d’atur en el 15,26% (el nombre de desocupats es va reduir en 110.100 persones) i el nombre d’ocupats, en 19.671. 700.

Ja en aquest punt, el president va llançar el primer missatge amb el que buscava mantenir distàncies amb la dreta: després de 18 mesos durs de pandèmia i davant la fase de recuperació que s’inaugura «a tots els nivells», ara que arriba l’oportunitat de «recollir els fruits» i de començar a escriure un nou capítol de la història d’Espanya, cada formació haurà de decidir si «avançar o bloquejar el desig majoritari de la societat espanyola d’avançar». «I si algú vol instal·lar-se a la negativitat, en el pessimisme i en la confrontació, no trobaran el Govern», va reblar, marcant el terreny de joc. Igual que havia fet durant el seu viatge als EUA de la setmana passada.

«Treballar per l’esperança»

El líder socialista va rebutjar el xoc, de manera deliberada. Pinta una camp de joc gairebé de bons i dolents: «El Govern treballa per l’esperança, l’entesa i la recuperació econòmica i social». «Després d’un temps molt dur, toca triar entre recuperació i crispació, i el Govern ja ha triat», va dir. Al PP el va situar en el segon dels bàndols, per descart.

Sánchez va parlar d’una oposició que no creu en les possibilitats de reactivació econòmica. Però també incomplidora amb l’encàrrec que la Carta Magna fa als partits. Quan se li va preguntar per la renovació dels òrgans constitucionals, va recordar que el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) acumula ja 968 dies de bloqueig. Paràlisi que pateixen també el Defensor de el Poble, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Comptes. En línia amb el que ja va manifestar divendres passat des de Califòrnia, va destacar que només demana a l’oposició que «compleixi», que l’Executiu porta «tres anys estenent la mà» per propiciar el relleu, sense èxit. Però no hi ha alternativa, perquè no té previst impulsar cap reforma legal per forçar la renovació. «Que el PP compleixi amb la Constitució depèn del PP, no del Govern», va afegir.