Un operari de neteja amb desídia que situa la Xina en dificultats és la demostració que la variant delta troba l’esquerda a l’armadura més robusta. La Xina suma ja més de 170 casos relacionats amb el focus de Nanjing, capital de la província oriental de Jiangsu, en la que és la seva pitjor crisi en mesos. Hi ha casos escampats a mitja dotzena de províncies i també a Pequín, que ha trencat la seva ratxa de 180 dies immaculats.

El rebrot és un aparent atemptat contra la lògica: com pot sorgir el virus en un país en què no existia i que sotmet els arribats de l’estranger a tres o quatre setmanes de quarantena i abundants tests abans de deixar-los trepitjar el carrer? L’esquerda va sorgir quan nou treballadors del personal de neteja de l’aeroport Internacional Lukou de Nanjing van donar positiu en unes anàlisis rutinàries del 20 de juliol.

Protocol ignorat

Les investigacions van demostrar que va ser ignorat l’estricte protocol de seguretat que obliga a comptar amb equips diferents per netejar els avions arribats de l’estranger i els domèstics, i la premsa local va descobrir després que la gestió dels serveis de neteja havia empitjorat des que l’aeroport els va externalitzar per abaratir costos.

La incompetència es paga a la Xina i més en temps de pandèmia. No hi ha hagut rebrot sense la seva cadena d’acomiadaments i és dubtós que els responsables de l’aeroport segueixin en els seus càrrecs la setmana que ve. L’episodi ha merescut l’atenció de la Comissió Central de Disciplina i Inspecció, el principal òrgan fiscalitzador de les corrupteles del país, que els ha acusat en una nota pública de negligència, gestió poc professional i cap seriositat en l’aplicació de les mesures contra la prevenció de la pandèmia.

En un altre ordre de coses, Israel serà el primer país que començarà a subministrar una tercera dosi de la vacuna de Pfizer. Així ho va decidir ahir el Ministeri de Sanitat hebreu. La dosi de reforç s’oferirà a partir de diumenge a la població de més de 60 anys que va rebre la seva segona dosi fa més de 5 mesos.

Amb el 61% de població vacunada amb dues dosis de Pfizer-BioNTech, Israel es converteix així en el primer país del món a anunciar l’inici d’una campanya de vacunació de reforç. Ho va fer un dia després que Pfizer publiqués dades preliminars que indiquen que una tercera dosi millora la protecció davant la variant Delta.

Líder en vacunació

Israel ja va ser el país que va liderar la vacunació mundial, ja que la seva gent gran va començar a rebre les vacunes el passat desembre. I ràpidament va aconseguir nivells importants d’immunització. L’arribada de la variant delta ha enterbolit també aquí la lluita contra el coronavirus i ha empès el Govern a apostar per la dosi de reforç. Un 57% dels 9,3 milions d’israelians han estat vacunats.

Per part seva, el president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar ahir que tots els treballadors públics hauran de vacunar-se contra el coronavirus o fer-se proves regulars, distanciament social, mascareta i restriccions en els viatges. Biden no exigirà vacunes per als empleats federals i aquells que decideixin no rebre una vacuna no estaran en risc de ser acomiadats.

Els EUA tenen al voltant de 2,18 milions d’empleats civils i altres 570.000 persones treballen per al servei postal dels Estats Units. No està clar si Biden planeja aplicar el requisit al servei postal o als contractistes que treballen per al govern federal.