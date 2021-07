La variant delta del coronavirus sembla causar una malaltia més greu que les variants anteriors i es propaga tan fàcilment com la varicel·la, segons un document intern de la sanitat nord-americana que sosté que els funcionaris han de «reconèixer que la guerra ha canviat». El document és una presentació de diapositives interna dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties, compartida amb els CDC i obtinguda per The Washington Post. Captura la lluita de la principal agència de salut pública del país per persuadir el públic que adopti mesures de vacunació i prevenció, inclòs l’ús de mascaretes, a mesura que augmenten els casos als Estats Units i una nova investigació suggereix que les persones vacunades poden propagar el virus.

El document té una nota urgent i revela que l’agència sap que ha de renovar el seu missatge públic per emfatitzar la vacunació com la millor defensa contra una variant tan contagiosa que actua gairebé com un nou virus diferent, saltant d’un objectiu a un altre més ràpidament que l’ebola o el refredat comú.

Cita una combinació de dades obtingudes recentment i encara no publicades d’investigacions de brots i estudis externs que mostren que els individus vacunats infectats amb la variant delta poden transmetre el virus amb la mateixa facilitat que els que no estan vacunats. Les persones vacunades infectades amb la mutació tenen càrregues virals similars a les que no estan vacunades i estan contagiades amb aquesta variant.

Els científics dels CDC estaven tan alarmats per la nova investigació que l’agència a principis d’aquesta setmana va canviar significativament l’orientació per a les persones vacunades fins i tot abans de fer públiques les noves dades. Les dades i estudis esmentats en el document van exercir un paper clau en les recomanacions renovades que exigeixen que tots, vacunats o no, facin servir mascareta a interiors de llocs públics sota certes circumstàncies, va dir un funcionari de Salut.

El document descriu els «desafiaments de comunicació» alimentats per casos en persones vacunades, incloses les preocupacions dels departaments de salut locals sobre si les vacunes contra el coronavirus segueixen sent efectives i un «públic convençut que les vacunes ja no funcionen o es necessiten dosis de reforç».

La presentació destaca l’aclaparadora tasca que afronta el CDC. Ha de continuar emfatitzant l’eficàcia provada de les vacunes per prevenir malalties greus i la mort, reconeixent al mateix temps que les infeccions més lleus poden no ser tan rares després de tot, i que els individus vacunats estan transmetent el virus. L’entitat pública va declinar fer declaracions. «Encara que és estrany, creiem que a nivell individual, les persones vacunades poden transmetre el virus, per això actualitzem la nostra recomanació», segons el funcionari federal de salut, que va parlar sota condició d’anonimat perquè no estaven autoritzats a parlar en públic. «Esperar fins i tot dies per publicar les dades podria suposar un patiment innecessari i, com a professionals de la salut pública, no podem acceptar això», va afegir.

La presentació es va produir dos dies després que Walensky anunciés la reversió de les instruccions sobre mascaretes per a les persones vacunades. El 13 de maig es va dir que ja no necessitaven fer-les servir si havien estat vacunades. La nova guia reflecteix una retirada estratègica davant de la variant delta. Fins i tot les persones que estan vacunades han d’usar mascareta a interiors a comunitats amb una propagació viral substancial o quan estiguin en presència de persones vulnerables.