La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va criticar que amb l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, «lamentablement els catalans s’han quedat muts» a la conferència de presidents. Tanmateix, Rodríguez va destacar «la importància que s'hagin obert altres canals de comunicació que també són vàlids i legítims perquè són estatutaris i constitucionals», en referència a la Comissió Bilateral amb la Generalitat que es reunirà dilluns a la tarda. La portaveu va remarcar que s’hi tractaran «afers que estatutàriament corresponen als treballs d’aquestes reunions».

Concretament, Rodríguez va avançar que es parlarà de «qüestions que lamentablement van quedar aturades» i que són «les que realment importen als catalans», fent referència a «transferències importants en matèria de beques i infraestructura ferroviària».

Fonts del Govern van aclarir en tot cas que no està previst parlar de fons europeus a la Comissió Bilateral. Aquesta qüestió es tractarà dilluns al matí en una reunió multilateral i tècnica que comptarà amb presència catalana, segons va explicar Rodríguez.

Mentrestant, Aragonès es va retrobar ahir amb la secretària general del seu partit, Marta Rovira, a Ginebra (Suïssa), on tots dos van mantenir una reunió.

ERC va confirmar la reunió entre tots dos dirigents republicans a través d'un tuit on afirmava que «l’amnistia i l’autodeterminació són el camí per fer possible la tornada de les persones exiliades».