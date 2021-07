El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha confiat que les entitats bancàries reconsiderin no haver volgut avalar el fons de l'Institut Català de Finances (IFC) que busca protegir els treballadors públics i càrrecs de la Generalitat davant de demandes econòmiques per l'exercici de les seves funcions. "Després que el Consell de Garanties hagi validat per unanimitat tot el decret llei i que el Parlament hagi votat amb 74 vots a favor i només 19 en contra la seva tramitació, confio que reconsiderin la seva posició", ha dit en una entrevista amb el diari 'Ara'. Giró ha defensat la legalitat d'aquest fons i ha assegurat que les vies alternatives a l'aval bancari "van molt bé", però no n'ha donat més detalls.

Sí que ha criticat que s'han publicat "coses realment molt grosses on es maltracta i es prostitueix la veritat" sobre aquest fons i ha insinuat que s'ha pressionat els bancs perquè no s'hi involucrin. "Es truca i és molt fàcil generar por, amenaçar, perquè portem ja uns quants anys així", ha indicat.Giró també s'ha referit al futur de l'economia catalana i ha situat el creixement del producte interior brut (PIB) entre el 6% i el 6,5% aquest 2021 i el mateix percentatge per al 2022. Sobre els fons europeus per recuperar-se de l'impacte de la pandèmia de covid-19, ha dit que no és "optimista" perquè dubta que els 1.400 milions d'euros que corresponen a Catalunya no es decidiran des de la Generalitat "perquè vindran en projectes definits". "Per això, el que demanem és que, a l'estat més descentralitzat d'Europa, com a mínim puguem decidir-ne una part", ha conclòs.