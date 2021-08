L'alcaldessa de Girona i diputada de JxCat, Marta Madrenas, dona ja per amortitzada la taula de diàleg i demana que tot l'independentisme consensuï "una nova fórmula". Creu que ara que l'Estat ha dit "clar i diàfan" que no "té cap intenció de pactar res", allò que cal és que JxCat, ERC i la CUP s'asseguin per trobar una nova via que permeti avançar cap a la independència "des de la unitat". En una entrevista a l'ACN, Marta Madrenas demana no continuar "marejant la perdiu" perquè Catalunya "necessita" ser un estat propi. La diputada i membre de la direcció nacional de JxCat no parteix de cap apriorisme, però tampoc amaga l'afinitat amb Carles Puigdemont i demana als partits "entomar que hi haurà d'haver confrontació pacífica" amb l'Estat.

Per a Madrenas, el debat polític no s'ha de centrar en si cal escurçar o no el termini de dos anys de marge que es va posar per a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Perquè de fet, per a l'alcaldessa i diputada de JxCat, aquesta via ja no és efectiva. Sobretot, després de l'enduriment de postures per part de la Moncloa.

"Nosaltres no hem amagat mai que no confiàvem que es pogués resoldre cap situació amb la taula de diàleg; i crec que això no és una sorpresa per ningú", assegura Madrenas, que dins l'organigrama de JxCat és secretària de Política Municipal i Coordinació Parlamentària. "Però possiblement, tampoc esperàvem que l'estat espanyol digués tan clarament que no té cap intenció de pactar res amb la taula, i això canvia les regles del joc", hi afegeix.

L'alcaldessa de Girona subratlla que les declaracions de l'executiu estatal, "dient que no té cap intenció de fer el mínim esforç per pactar res", obliga el conjunt de l'independentisme a ser "honestos" i a no fer veure "que no ho han sentit". Per això, davant el "convenciment" que s'està treballant en una estratègia "que saps segur al 100% que no donarà cap resultat", allò que cal és "trobar una nova fórmula i afrontar-la amb valentia".

Per això, la diputada insta JxCat, ERC i la CUP a asseure's conjuntament i consensuar una nova via. Una proposta "completament diferent" que "depassi" la taula de diàleg amb l'Estat. I aquí, assegura a l'entrevista a l'ACN, tots els grups independentistes han d'anar a l'una. "O ho fem junts o no ens en sortirem mai, sempre he advocat per la unitat i no deixaré de fer-ho", insisteix Marta Madrenas.

"Sense imposicions"

L'alcaldessa de Girona afirma que, a l'hora de parlar, no hi ha d'haver "imposicions per part de ningú", perquè l'objectiu és "escoltar tothom" i arribar a una via "en la que tots hi puguem creure i que veiem factible". "Em molesta que s'acordin o es vulguin implementar fórmules que sabem del cert que no arribaran enlloc, perquè això és marejar la perdiu", subratlla Madrenas.

"A mi m'agradaria sentir-me còmoda i satisfeta amb una estratègia conjunta, perquè això no va ni de bons ni de dolents, ni de ser més o menys independentistes; tots ho som", insisteix la diputada, en referència a JxCat, ERC i la CUP.

"Confrontació pacífica"

Madrenas demana als partits sobiranistes no partir de cap apriorisme, però tampoc amaga que, personalment, confia "molt" i comparteix "la mirada i la visió realista" de Carles Puigdemont. "Crec que la seva estratègia ens porta prou èxits, de fet les poques alegries que hem tingut les persones que busquem la independència ens han vingut d'aquí", diu en referència a l'expresident de la Generalitat.

"Per això, i no fa por dir-ho, tots haurem d'entomar que hi haurà d'haver certa part de confrontació pacífica amb l'Estat; haurà de ser així, però hem de trobar com", subratlla la diputada de JxCat. L'alcaldessa de Girona justifica que la topada amb el govern espanyol hi haurà de ser perquè Catalunya "necessita" la independència. "Estem patint dèficits fiscals brutals, ens menysvaloren la llengua, estan volent acabar amb la nostra cultura i un país no pot progressar així; és impossible", subratlla.

"No podem deixar que els nostres drets en tots els sentits es conculquin de nou, i ja ho estan essent permanentment en molts aspectes", afirma la diputada de JxCat. "No hi ha d'haver resposta amb els atacs a la llengua? Amb què els fons Next Generation no es puguin gestionar des de Catalunya? No seria lògic enfrontar-nos a això?", es pregunta Marta Madrenas.

"Ho anirem deixant passar tot? La meva resposta a la pregunta és que no", diu. "Jo potser tindria una estratègia, però no vull dir que sigui la bona; per això, crec que ara més que mai estem cridats de manera urgent a trobar una nova fórmula que pugui tenir cert èxit i en la que tots ens sentim altre cop compromesos", conclou en referència a les forces independentistes.