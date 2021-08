El president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar ahir que l’anunci fet pel president del Govern, Pedro Sánchez, a Salamanca que hi haurà més diners de la Unió Europea per a les Comunitats Autònomes és «una nova aixecada de camisa». Per mitjà de la xarxa social Twitter, Casado va criticar que el president del Govern «vengui que ara cedeix a les Comunitats Autònomes el 55% de fons UE en 2021, però ja ho va anunciar fa 10 mesos en els PGE». L’anunci de Sánchez és «una nova aixecada de camisa», va assenyalar Casado.

Aquest divendreses va celebrar la XXIV Conferència de Presidents, en la qual Sánchez va anunciar que enguany es distribuiran 10.500 milions d’euros a les autonomies. És a dir, un 55,5% dels 19.036 milions que Espanya rebrà de la Comissió Europea en 2021 i un 43% dels 24.197 milions pressupostats enguany. I que la repartició dels mateixos es començarà a estudiar a partir del 2 d’agost.

Casado va sortir ahir al pas d’aquest anunci per manifestar la seva opinió i criticar-lo. El líder del PP va recordar també que el traspàs de fons europeus a les comunitats autònomes estava contemplat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com demostren diversos gràfics extrets de la presentació d’aquest. Així, el tuit del líder de l’oposició i president del Partit Popular mostra imatges del quadre X.4.1 d’aquest pla, que sota el títol de «Fons de recuperació en els PGE per a 2021: transferències a administracions territorials per polítiques, en el qual es reflecteix que les CCAA rebran un total de 10.793 milions d’euros dels aportats per la UE».

El text corresponent, que figura en la pàgina 419 de l’informe sobre el Pla, subratlla que «en 2021, les Administracions públiques espanyoles pressupostaran un total de 34.634 milions (26.634+8.000) de fons de recuperació, dels quals 18.793 seran gestionats per les CCAA, la qual cosa representa el 54% del total del fons de recuperació de l’any 2021».

Un altre gràfic del mateix informe elaborat pel Govern mostra els Fons de Recuperació. Preassignacions estimatives per a les CCAA en 2021 que sumen un total de 18.793 milions d’euros. Basant-se en aquestes dades, per a Pablo Casado, l’única cosa nova de l’anunci és que «com no li dóna temps a tramitar-los per la seva incompetència es parapeta en les CCAA obligant-les a ser meres gestores de projectes que ell decideix».