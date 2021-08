Els joves espanyols d’entre 20 i 29 anys van a vacunar-se de forma massiva en comunitats com Madrid, Catalunya o Balears, tot i l’estigmatització que acompanya aquest col·lectiu, assenyalat com a responsable de la cinquena onada de coronavirus per les festes descontrolades, aglomeracions i poc respecte de les mesures de prevenció.

Passat tot just un mes de l’inici de la campanya de vacunació en aquest grup d’edat, ja són més de la meitat dels joves els que compten amb almenys una dosi a les Canàries (57%), Madrid (56%), Balears (54 , 4%), Castella-la Manxa (55,9%), Múrcia i Astúries (55,2%), Aragó (54,2%), Andalusia (52,7%), Navarra (52,4%) i Catalunya (50%), segons les dades publicades divendres passat pel Ministeri de Sanitat. A més, dos de cada deu joves d’entre 20 i 29 anys ja compten amb la pauta completa a Balears (27,5%), Aragó (23,2%), Catalunya (22,6%) i Madrid (19%).

Amb el hashtag #Joemvacuno han volgut mostrar a les xarxes socials el seu compromís per frenar la pandèmia i lamenten que la societat titlli la situació com a «onada jove».