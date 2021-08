El Govern desplega aquest cap de setmana un dels seus programes d’ajudes per a localitzar i rescatar restes d’afusellats en la Guerra Civil i la dictadura. L’objectiu és primar aquelles fosses comunes de grans proporcions, que es trobin en llocs no habilitats com a cementiris o que corrin risc de desaparició per, entre altres raons, actuacions urbanístiques.

Avui comença a córrer el termini per a l’obtenció d’ajudes estatals a la localització i obertura de fosses comunes del franquisme per part dels municipis i les diputacions provincials. El Ministeri de la Presidència va confirmar ahir el lliurament de la subvenció d’un milió d’euros que tenia acordada amb la Federació Espanyola de Municipis per a trobar i exhumar restes d’assassinats per la repressió franquista.