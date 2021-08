França i Itàlia veuen des de fa setmanes com desenes de milers de persones protesten a les grans ciutats en contra dels plans per introduir un certificat nacional de vacunació que serà necessari per accedir a llocs públics, així com a espais privats com cinemes o restaurants.

La policia francesa va utilitzar ahir canons d’aigua i gasos lacrimògens per dispersar una nova concentració multitudinària a París. La marxa va ser pacífica fins que unes desenes de concentrats es van atrinxerar a la plaça de la Bastilla. Hi va haver policies ferits i les concentracions es van repetir a diverses ciutats franceses.