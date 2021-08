L’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) posa en pausa l’arrencada dels assaigs clínics de la vacuna espanyola impulsada pel Centre Nacional de Biotecnologia (CSIC). Segons avancen L’Español i El País, la fórmula desenvolupada pel viròleg Mariano Esteban ha estat paralitzada just quan anava a fer el salt dels laboratoris a les primeres proves en voluntaris humans. La notícia arriba just quan l’hospital de la Paz, centre designat per vehicular la primera fase dels assajos clínics, estava perfilant la preselecció d’un centenar de candidats per testar aquesta vacuna.

Segons recull una nota de premsa del Consell Superior d’Investigacions Científiques, l’assaig clínic d’aquesta vacuna no ha estat anul·lat sinó s’ha ajornat fins que les autoritats sanitàries concloguin l’avaluació de les dades de seguretat i eficàcia d’aquesta fórmula. La institució nega la informació que, segons recullen alguns mitjans de comunicació, l’aturada de la vacuna es deuria a la mort «per lesions pulmonars» d’un dels macacos utilitzats en els assajos preclínics.

Fórmula prometedora

La vacuna del Centre Nacional de Biotecnologia sempre ha destacat com una de les més prometedores del panorama científic espanyol. La fórmula va començar a desenvolupar-se al gener de l’any 2020, poc després que es publiqués la primera seqüència genètica del coronavirus. Les primeres proves experimentals d’aquest compost, desenvolupades en models animals com ratolins, hàmsters i macacos, apuntaven a una eficàcia del 100%. Durant la investigació, el laboratori va remetre totes les dades de seguretat i eficàcia de la seva vacuna a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) perquè pogués avaluar la seva continuïtat. Mentrestant, l’equip també ja havia arribat a un acord amb la farmacèutica veterinària Biofabri per produir el primer lot d’aquesta fórmula per a la primera fase dels assajos clínics.

El pla, segons va relatar el mateix Mariano Esteban en diferents entrevistes, era el següent: «Començarem amb la fase 1 amb uns 112 voluntaris, per veure els efectes de dosis, després anirem a la fase 2, amb 500, per veure la immunogenicitat i la seguretat; i si tot anés bé passarem a la fase 3, ja amb 20.000 o 30.000 persones sanes, per demostrar l’eficàcia de la vacuna». Segons van apuntar els assajos preclínics, aquesta fórmula podria brindar «una resposta immunitària més potent i duradora» que les actuals vacunes contra el coronavirus.

En aquests moments, a Espanya s’estan desenvolupant al voltant de 12 projectes experimentals de vacunes contra el coronavirus SARS-CoV-2. Segons argumentava el mateix Mariano Esteban fa uns mesos, la continuïtat d’aquests projectes és important per garantir que les vacunes arribin a tothom. «També podem plantejar el seu ús com a dosi record en persones que ja han estat vacunades», afirmava l’investigador obrint així la possibilitat que la vacuna espanyola es converteixi en una possible tercera dosi per frenar la pandèmia.