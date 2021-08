Itàlia viu una setmana tràgica d’incendis. En només 48 hores, la regió de Sicília ha patit més de 160 focs al seu territori; al voltant de 124 originats en zones forestals i 38 més a zones urbanes. Almenys 150 persones han hagut de ser evacuades, mentre 5.500 bombers i agents rurals treballaven en les tasques d’extinció. El focus més gran detectat fins a la data ha cremat més de 800 hectàrees de bosc i vegetació mediterrània en només un dia.

El primer ministre italià, Mario Draghi, va declarar l’estat de mobilització nacional del sistema de protecció civil per enviar personal i voluntaris a treballar en l’extinció del foc a Sicília. Segons va explicar ahir el Govern italià, Draghi va activar aquesta mobilització durant la tarda de dissabte després que el president de Sicília, Nello Musumeci, demanés una intervenció d’urgència. A hores d’ara, s’estima que hi ha una desena de focus encara actius a zones forestals.

«El Departament de Protecció Civil està treballant per coordinar l’enviament de voluntaris, organitzacions nacionals i columnes mòbils regionals, que treballaran en suport de les activitats d’extinció d’incendis. Avui ha tingut lloc una reunió d’actualització durant la qual es va confirmar la sortida cap a Sicília d’equips d’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Llombardia, Piemont, Vèneto i de les províncies autònomes de Trento i Bolzano», va anunciar en el comunicat oficial.

Deu milions d’euros en danys

El governador de la regió Sicília, Musumeci, va anunciar una reunió extraordinària per a avui per fer un balanç de la situació i coordinar les accions addicionals derivades de l’emergència d’incendis. El recompte preliminar de danys materials mostra que, més enllà de la vegetació cremada, els focs també han afectat les platges i establiments com bars i restaurants de la zona.

«El recompte de danys és per ara una estimació aproximada, però entre els boscos que han estat destruïts, els costos de les intervencions i la rehabilitació necessària per recuperar la zona, la xifra superarà amb escreix els deu milions d’euros», va relatar el diari italià La Repubblica sobre els incendis. El diari apunta que, a hores d’ara, la principal via d’investigació suggereix que gran part d’aquests focs han estat intencionats.