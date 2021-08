Grècia ha iniciat el seu agost amb una onada de calor extrema que ha provocat màximes de fins a 46 graus centígrads i nits amb termòmetres per sobre dels 30. Almenys 16 persones han hagut de ser ingressades a causa d’un cop de calor provocat per aquestes temperatures. Les autoritats gregues han activat el pla nacional d’emergència per combatre l’onada de calor que està afectant la península grega del Peloponès.

Les previsions suggereixen que podria tractar-se d’una de les pitjors onades de calor en la història recent del país. «Segons les dades actuals, aquesta onada de calor, almenys en termes de la seva durada, recordarà la gran onada de calor de 1987, que va deixar més de 1.300 morts al seu pas», va afirmar el meteoròleg grec Klearchos Marousakis.

El Servei Meteorològic Nacional de Grècia alerta que l’episodi de calor extrema, que va començar dijous, podria durar fins al proper divendres 6 d’agost. «S’espera el pic de l’onada de calor a principis de la setmana que ve», adverteixen els meteoròlegs. De cara als propers dies, a més, s’estima que les màximes oscil·laran entre 42 i 44 graus i les temperatures nocturnes es quedaran per sobre dels 28 graus.

Les autoritats gregues han activat el pla nacional d’emergència per combatre l’onada de calor. El govern ja ha mobilitzat els mecanisme estatals per a la «protecció dels grups vulnerables».