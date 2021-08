Dos homes van ser detinguts ahir per la Policia Local d’Eivissa per la seva «presumpta implicació en un delicte d’abusos sexuals», segons van informar des de l’Ajuntament d’aquest municipi. Al voltant de la mitjanit, a la zona de la Marina, dues noies, menors d’edat, van ser «víctimes de tocaments per part de dos individus», segons van explicar als agents que van acudir quan aquestes van trucar a les forces de seguretat.

Els homes, ambdós majors d’edat i de nacionalitat marroquina, passaran avui mateix a disposició judicial. La Policia Nacional es troba a càrrec de la investigació.

Les dues menors van facilitar a la policia la descripció dels homes, així com la matrícula del seu vehicle, van informar des del consistori balear. Després de portar a terme una batuda per la zona, els agents van trobar un d’ells i el van traslladar a dependències policials.

«La segona detenció s’ha produït a la comissaria. Quan els agents es trobaven ja fent les diligències al primer detingut, s’ha personat un home preguntant pel seu amic que coincidia plenament amb la descripció aportada per les víctimes, de manera que els agents han procedit també a seva detenció», van afegir.