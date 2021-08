El primer ministre britànic, Boris Johnson, va actualitzar aquest dijous el control de fronteres per a viatgers que arribin a Anglaterra, amb noves normes a partir de dilluns 9 d'agost. Ningú sap del cert si la decisió es retardarà, donades les posicions enfrontades als el respecte al Govern i el Partit Conservador.

En una intervenció sense precedents, el titular de Finances, Rishi Sunak, va escriure una carta al primer ministre demanant que s'eliminin restriccions de viatge per salvar pèrdues catastròfiques aquest estiu a l'hostaleria i el turisme. Sunak vol incloure més països la llista verda i considera que l'actual política de fronteres del Regne Unit s'està quedant enrere respecte a altres competidors internacionals.

En aquesta mateixa línia hi ha un important grup de diputats conservadors, com l'antiga ministra de Medi Ambient, Theresa Villiers, o Huw Merriman, president de la Comissió de Transport al Parlament.

«Arc de Sant Martí»

Herriman avisa que la categoria de vigilància «serà vista com una enorme bandera vermella» que provocaria «molt probablement» el col·lapse de reserves als països afectats i demana a Govern «que no l'estableixi». «No necessitem més incertesa, complexitat o ansietat per als passatgers o aquest sector tan assetjat. Només cal claredat», va dir. Henry Smith, el 'tory' que presideix el Grup pel Futur de l'Aviació, al·lega que el sistema de semàfors ha passat del vermell, ambre i verd, a un «arc de sant Martí» que crea «confusió» i «complexitat».

També demana «claredat» al Govern el director executiu de l’Aeroport de Heathrow, John Holland-Kaye, i que «simplifiqui», en lloc d’incorporar normes, per recuperar la confiança dels viatgers. Tim Alderslade, al capdavant de Airlines UK, subratlla la confusió per als passatgers, «que no tenen ni idea de si van o vénen».