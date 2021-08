Si hi ha una cosa clara en la guerra de l'Afganistan, que s'ha intensificat enormement des de l'inici de la retirada de les tropes nord-americanes el maig passat, és que els talibans van amb tot i a per totes: volen prendre el país i tornar al poder com més aviat millor, com en la dècada dels noranta.

Els insurgents ja controlen la majoria de les zones rurals de país i els falten les grans ciutats, sota comandament, encara, del Govern de Kabul. Però això podria canviar. A Kandahar, la segona metròpoli més gran afganesa -amb una població de gairebé un milió d'habitants- s'han intensificat els combats entre l'Exèrcit afganès, ja sense l'ajuda dels nord-americans, i els talibans.

La importància de la ciutat no és només simbòlica: Kandahar és vista pels talibans com un lloc militarment estratègic, al centre de l'Afganistan, per comandar els atacs a la resta de províncies. Kandahar, a més, va ser el feu dels talibans quan aquests controlaven el país.

Fins ara, els combats es concentren als afores de la ciutat, amb els talibans avançant cap al centre. Com sempre, els civils són les víctimes: aquest diumenge un morter va caure sobre un taxi, que transportava a quatre passatgers més el conductor. Tots van morir.

Els insurgents, a més, van atacar de matinada l'aeroport amb tres coets i, encara que no van causar morts, van obligar a parar tot el trànsit aeri de Kandahar. «L'aeroport ha estat el nostre objectiu perquè l'enemic el feia servir per realitzar atacs aeris contra nosaltres», va explicar el portaveu dels talibans, Zabiullah Mujahid. Les autoritats de l'aeroport van confirmar més tard que dos dels tres coets llançats van impactar contra les pistes d'aterratge i enlairament.

I el futur, ara, és una incògnita. S'espera que els EUA completi la seva retirada aquest agost. Ara mateix només queda un grapat de soldats nord-americans a l'aeroport de la capital afganesa, Kabul. Els talibans controlen o s'han fet forts en prop del 60% del territori de país -on viu el 30% de la població- i en els mesos vinents, sense el suport dels avions dels EUA i l'OTAN, que ajudaven a contenir l'avanç dels insurgents, aquestes xifres podrien augmentar.

A les ciutats de país, no només a Kandahar, els afganesos contenen la respiració. Hi ha motius: aquest dilluns, els combats es mantenien en diverses capitals provincials, entre elles Lashkar Gah i Herat, d'on milers de civils fugen tant dels combats com dels avenços d'uns talibans que, al seu pas, imposen les seves normes: prohibició d'afaitar-als homes; tancament d'escoles de dones; burca obligatori; matrimoni forçós de noies amb milicians talibans... i un llarg etcètera. A soldats, funcionaris i persones contràries a la seva doctrina, els executen sense pietat ni preguntes.

«Teories immadures»

«La raó de la nostra actual situació és que aquesta decisió [dels EUA de retirar-se] va ser presa abruptament», va dir ahir el president afganès, Ashraf Ghani, davant el Parlament de Kabul. «Vaig dir al president dels Estats Units que encara respecto la seva decisió (...) sabia que tindria conseqüències i que això recauria sobre el poble afganès», va assegurar Ghani. El mandatari afganès va assenyalar que la decisió de Washington es va basar en «teories immadures».

«Avui ens enfrontem a un gran repte nacional», va afirmar el mandatari. Afganistan s'enfronta a una «agressió terrorista sense precedents» i les forces nacionals lluiten contra una «aliança de terroristes, traficants i organitzacions criminals», va assegurar Ghani, que va dir recentment que una desena de milers de terroristes estrangers s'han infiltrat al país, aprofitant la retirada dels Estats Units.