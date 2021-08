Més d’1,5 milions de nens de tot el món han patit la mort d’un pare, un avi o un altre parent que els cuidava com a conseqüència de la COVID-19, segons un nou estudi publicat a la revista científica The Lancet. D’ells, més d’un milió de nens van experimentar la mort d’un o dos pares durant els primers 14 mesos de la pandèmia, i un altre mig milió va experimentar la mort d’un avi cuidador que vivia a casa.

Els nens que han perdut un dels seus pares o un cuidador estan en risc de patir profunds efectes adversos a curt i llarg termini en la seva salut, seguretat i benestar, com l’augment del risc de malaltia, abusos, violència sexual i embaràs en l’adolescència. En conseqüència, aquests investigadors demanen que es prenguin «mesures urgents» per afrontar l’impacte de les morts dels cuidadors en els nens en els plans de resposta davant de la COVID-19.

«Per cada dues morts per COVID-19 en el món, un nen es queda enrere per enfrontar-se a la mort d’un pare o cuidador. El 30 d’abril de 2021, aquests 1,5 milions de nens s’havien convertit en la tràgica conseqüència ignorada dels 3 milions de morts per COVID-19 a tot el món, i aquesta xifra anirà augmentant a mesura que la pandèmia avanci. Les nostres troballes posen de manifest la urgent necessitat de donar prioritat a aquests nens i invertir en programes i serveis basats en l’evidència per protegir-los i donar-los suport ara mateix i seguir donant-los suport durant molts anys en el futur, perquè l’orfandat no desapareix», destaca la doctora Susan Hillis, una de les autores principals de l’estudi, de l’Equip de Resposta davant de la COVID-19 dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC).

Abans de la pandèmia, es calcula que hi havia 140 milions de nens orfes a tot el món. Aquests nens tenen un major risc de patir problemes de salut mental, pobresa familiar i violència física, emocional i sexual. També tenen més probabilitats de morir per suïcidi o de desenvolupar una malaltia crònica, com una cardiopatia, una diabetis, un càncer o un vessament cerebral.

Abans d’aquest informe, no hi havia xifres globals per a quantificar quants nens s’han vist afectats per la pèrdua d’un cuidador durant la pandèmia de COVID-19, ja sigui directament (a causa del virus) o indirectament (a causa d’una altra condició que es va agreujar com a conseqüència de la pandèmia). Els investigadors de l’estudi van desenvolupar models matemàtics utilitzant les millors dades disponibles com un intent inicial d’estimar la magnitud d’aquest impacte ocult de la pandèmia en els nens.

Aplicant mètodes similars als utilitzats pel Grup de Referència d’ONUSIDA sobre Estimacions, Models i Projeccions per estimar el nombre de nens orfes a causa de la sida, els autors van basar les estimacions d’orfandat de COVID-19 en les dades de mortalitat de 21 països que representen el 77 per cent de les morts de COVID-19 a nivell mundial.

L’anàlisi va incloure tant les morts per COVID-19 notificades entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2021 com el nombre de morts en excés (quan es disposava d’aquestes dades) durant el mateix període de temps, per tenir en compte les variacions en els sistemes de notificació específics de cada país.

Els investigadors van relacionar les taxes de mortalitat per COVID-19 amb les dades de fertilitat d’homes i dones d’aquests 21 països per estimar el nombre de nens que havien perdut un dels seus pares com a conseqüència de la COVID-19. La pèrdua de tots dos progenitors es va comptabilitzar perquè els nens no es comptessin dues vegades.

Els investigadors van ampliar la seva anàlisi per incloure les morts d’avis o altres adults majors d’entre 60 i 84 anys que vivien a la mateixa llar que els nens, basant-se en les estadístiques de la Divisió de Població de les Nacions Unides sobre la composició de les llars. Aquestes xifres tenen en compte els avis custodis (que viuen amb els néts en absència dels pares), que són els principals responsables de la cura dels seus néts, així com els avis i altres membres majors de la família que viuen a la mateixa llar (amb els néts i els pares) i tenen responsabilitats secundàries, però no primàries, de cura.

Model matemàtic

Es va utilitzar un model matemàtic per a extrapolar els resultats d’aquests 21 països a la resta del món, utilitzant dades a nivell de país sobre les morts i les taxes de fertilitat de COVID-19. El model va mostrar una alta correlació entre la taxa de fecunditat femenina i la relació entre orfes i morts.

Els resultats suggereixen que almenys 1.134.000 nens van patir la mort de la seva mare, pare o avis custodis, com a conseqüència de la COVID-19. D’ells, s’estima que 1.042.000 van perdre la seva mare o el seu pare, o tots dos. En total, s’estima que 1.562.000 nens han patit la mort d’almenys un dels seus pares o d’un avi custodi o un altre cohabitant (o un altre parent més gran).

Els països que tenen unes taxes més altes de nens que perden el seu cuidador principal (pare o avi custodi) per COVID són Perú, Sud-àfrica, Mèxic, Brasil, Colòmbia i l’Iran.