L’estat de Nova York exigirà als empleats de transports vacunar-se contra la COVID-19 o fer-se proves setmanals a partir del 5 de setembre davant el recent augment de casos i hospitalitzacions, segons va anunciar ahir el seu governador, Andrew Cuomo.

En una roda de premsa, Cuomo va sumar els funcionaris de l’Autoritat Metropolitana de Transport de Nova York i els de l’Autoritat Portuària a les persones que han de complir un requisit que ja es va imposar fa uns dies als funcionaris estatals, i no va descartar ampliar la llista.

En l’últim mes, els casos de coronavirus s’han multiplicat per quatre a l’estat i els hospitalitzats s’han duplicat, reflex de la propagació de la variant delta, que ja és predominant al país malgrat l’avanç de la vacunació i que preocupa les autoritats sanitàries.

Segons les últimes xifres ofertes per l’estat diumenge, la mitjana de positius sobre testats de l’última setmana és del 2,40%, es van registrar més de 2.500 positius i hi ha 738 persones ingressades a hospitals per coronavirus, mentre gairebé el 70% dels adults estan completament vacunats.

En aquest sentit, el governador va explicar que si les xifres empitjoren exigirà vacunes o proves setmanals a professors i empleats de residències de gent gran, i va demanar a la població general «ser intel·ligent de nou» per «evitar tornar a una vida amb restriccions per la pandèmia».

Mentrestant, l’alcalde de la ciutat de Nova York, Bill de Blasio, va recomanar a totes les persones, vacunades o no, portar mascareta a l’interior dels establiments, però especialment en el cas que tinguin persones no immunitzades al seu voltant.

La setmana passada, els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC) dels EUA van recomanar que els vacunats tornessin a portar mascareta a interiors.