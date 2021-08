Un dels detinguts per la pallissa mortal a Samuel Luiz es va referir a la víctima com a “maricón”, en la reunió que van mantenir alguns dels agressors una hora i mitja després que es produïssin els fets. El comissari cap de la Brigada Provincial de la Policia Judicial, Pedro Ramón Agudo, va assegurar ahir a aquest diari que els investigadors tenen “acreditada” aquesta reunió –gràcies als participants– i també el seu contingut, aportat pels testimonis que, en veure que s'havia format tumult en un parc públic de la ciutat –allunyat de l'avinguda de Buenos Aires, en el qual es va produir l'agressió mortal–, es van acostar a escoltar el que deien aquests joves.

“Un d'ells fa una al·lusió a Samuel dient que era un "maricón", crec recordar que va dir un "maricón" de merda”, va relatar Agudo, sobre el contingut del sumari del cas que, des del dilluns, no és secret.

Ha passat un mes des de la pallissa mortal a Samuel Luiz i la Policia Nacional continua investigant qui va participar en l'agressió i quina va ser la seva implicació en els fets i no descarta noves detencions.

Ara com ara, la recerca assenyala a sis persones, tres homes adults, una jove, també major d'edat i dos menors. A tots ells se'ls investiga no sols per la pallissa mortal a Samuel –que podria ser qualificada en seu judicial com a homicidi o assassinat–, sinó també per un delicte contra la integritat física en grau de temptativa perquè està acreditat que van pegar en repetides ocasions a Ibrahima, l'home senegalès que va intentar protegir a Samuel fins a l'últim moment, interposant el seu cos entre el de la víctima i els seus agressors. Malgrat el relat inicial de les testimonis, en el sumari es reflecteix que el va ajudar a travessar el carrer després dels primers cops per a posar-lo fora de perill i es va mantenir amb ell fins que va acabar l'agressió.

Els tres homes estan en presó provisional –comunicada i sense fiança– des del 9 de juliol, quan van passar per primera vegada a disposició judicial. Els dos menors –un d'ells amb antecedents– van ingressar en un centre també el 9 de juliol, tan sols unes hores després d'haver estat detinguts i després de passar a la disposició de la Fiscalia de Menors. La jove, que és parella d'un dels detinguts majors d'edat, va ser posada en llibertat, encara que amb l'obligació de comparèixer al Jutjat. Els investigadors consideren que ella no va pegar a Samuel, encara que sí que la consideren “encobridora”. Al quart detingut, home i major d'edat, la Policia li imputa també apropiació indeguda, en haver-se portat, suposadament, el mòbil de la víctima.

Agudo va explicar que el telèfon va caure en la baralla i que el quart detingut el va agafar del terra, encara que sense saber de qui era. Agudo va admetre que el dispositiu és ja irrecuperable, ja que el jove, al saber que el mòbil que tenia era de la víctima, es va desfer d'ell tirant-lo a un contenidor l'endemà passat de l'agressió, sabent ja que podia ser una prova i no ho va explicar fins a dies després. “Segons les testificals, sabem que abans [de tirar-ho] li ho va intentar vendre a un del grup”, va afegir ahir Agudo.

Sobre les proves que van realitzar els agents per a donar amb els sospitosos, Agudo va relatar que van tenir molta importància la càmera de seguretat del pub L'Andana, ja que els va permetre identificar als agressors –tant a majors com menors–, però també les testificals, que són ja més de 42, i les anàlisis d'ADN. Una altra de les accions que van realitzar els agents va ser el registre de l'habitatge del menor amb antecedents i, en ell, es van confiscar “d'un objecte metàl·lic que encaixa amb una possible ferida a Samuel”. “Pot ser compatible, però cal demostrar-ho amb l'ADN. Una de les testificals manifesta que el menor maneja habitualment un kubotan [un element de defensa personal], però nosaltres no ho trobem. Ens consta que lesiona a Samuel per l'esquena al cap”, va comentar Agudo.

Els resultats d'ADN d'aquest objecte i dels pantalons de Samuel, en el qual apareixen “quatre perfils diferents que no coincideixen amb els altres dos” ja identificats, que són els que pertanyen al primer detingut –el noi que anava amb la seva núvia i increpa a Samuel per la videollamada– i al seu amic –el que surt del pub L'Andana amb una ampolla entre la roba, i que tira, amb la maniobra del mataleón a la víctima al sòl per primera vegada– podran trigar encara “quinze dies més”, per la qual cosa Agudo preveu que “a primers de setembre” puguin tenir ja la informació que necessiten.

En el sumari, apareixen almenys altres dos joves identificats per testimonis, que no han estat detinguts, perquè, segons va aclarir Agudo, “no s'ha acreditat la seva participació” en l'agressió mortal.

Una altra de les claus del futur de la recerca està en el bolcat dels telèfons mòbils dels processaments, ja que, si bé quan van lliurar als agents els seus dispositius havien esborrat converses de les seves xarxes socials –inclosa la missatgeria mòbil–, ara estan intentant recuperar la informació eliminada. “Tenim mòbils amb més de 3.000 fotos, alguns, fins i tot amb més”, va declarar ahir Agudo, que va assegurar que analitzaran tot el contingut dels arxius.

“Sabem que víctima i agressors no es coneixien, però imagina que sali un àudio relacionat amb un indicador d'odi amb un tema LGBTI, evidentment, la tesi de la recerca es veuria ampliada”, va relatar Agudo, que defensa que, encara que la Policia Nacional no pot qualificar els fets, sí que pot “tenir indicadors” que ajudin a inclinar la balança cap a l'assassinat o l'homicidi.

“La violència, la criminalitat del succés... Hem acreditat un abús de superioritat, una violència absoluta, extrema. El mateix Samuel es tapa la cara, fuig, intenta escapar dels agressors. Tot això podria encaixar en formes traïdorenques”, va destacar Agudo. Per al comissari, si els menors anessin adults “estarien a la presó”. “Van tenir exactament les mateixes conductes que els majors, potser no tan violentes com les dels detinguts un i dos, però concretament, el menor al qual li vam fer el registre li dóna un cop a Samuel per l'esquena molt forta en el crani, per la qual cosa l'agressivitat és extrema”, va definir.

Sobre les anàlisis d'ADN lliurats a la jutgessa, que assenyalen directament als dos primers detinguts, Agudo va especificar que un conté “cèl·lules epitelials de la cara de Samuel que incriminen al detingut número u pels cops de puny que li pega en la cara”, i el segon és de l'ampolla sostreta de l'Andana, i que apareix trencada al costat del mort. “Entenem que es produeix l'agressió amb aquesta ampolla perquè així ho manifesten les testificals i podem, amb aquesta petjada d'ADN, incriminar al detingut número dos sobre la seva estada i la seva participació allí”, va relatar Agudo.

La jutgessa cita a les parts demà per a definir les imputacions

La titular del Jutjat número 8 de la Corunya, instructora del crim de Samuel, ha citat a les parts implicades en el cas per a demà, per a decidir si escau que la instrucció vagi per la Llei orgànica del Tribunal del Jurat. Segons l'article 25 d'aquesta llei, els acusats han de ser citats en el termini de cinc dies perquè es formuli l'acusació contra ells; els imputats han d'acudir amb els seus lletrats i també se cita a la Fiscalia i a les parts personades. En aquesta compareixença, les parts podran sol·licitar les diligències de recerca que estimin oportunes i poden sol·licitar també que s'arxivin les causes contra els seus defensats. És un procediment en el qual, si bé els acusats han de ser presents, no se'ls pren declaració. Els sis detinguts estan investigats per un delicte d'homicidi o d'assassinat i un d'ells també per apropiació indeguda. En el cas estan personats, a més dels sis detinguts, els pares de la víctima, com a acusació particular, Ibrahima, pels danys soferts, en intentar defensar a Samuel dels seus agressors, i una associació com a acusació popular, que sol·licita que el cas sigui tractat com a delicte d'odi, atès que els testimonis asseguren que els assaltants van proferir insults com a “marieta de merda” al mort mentre li pegaven.

La defensa del quart detingut demana el seu alliberament

L'advocat del quart detingut i també d'un dels menors, José Ramón Sierra, va presentar ahir un escrit davant l'Audiència Provincial per a sol·licitar la posada en llibertat d'aquest jove major d'edat, en entendre que no queda acreditat en el sumari que ell hagués pegat a Samuel. Se li imputa a més un delicte d'apropiació indeguda, en haver-se portat, suposadament, el mòbil de la víctima. La jutgessa d'Instrucció número 1, que va ser la que va prendre declaració als majors d'edat en les seves funcions de guàrdia el 9 de juliol, ho va enviar a presó en entendre que existia risc de fugida i també de destrucció de proves. Aquesta decisió va ser revisada per la instructora del cas, qui va ratificar les mesures adoptades. Sierra sosté que “no es pot afirmar” que el seu defensat “hagués colpejat a ningú”. “Diuen que se li fica pres perquè va ocultar això del mòbil i pel resultat de l'autòpsia”, va aclarir el lletrat.