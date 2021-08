El Govern confia que les vacances li serveixin com a període de reflexió a Pablo Casado, i torni el líder del PP al setembre disposat a desbloquejar la provisionalitat que pateix el Consell General de Poder Judicial (CGPJ). O almenys aquesta és l’esperança que va verbalitzar la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, no donant encara per perduda una renovació de l’òrgan aquesta legislatura.

La reunió de l’executiu, l’última ordinària en període lectiu, es va celebrar un dia abans que l’òrgan de govern dels jutges compleixi 32 mesos en funcions per tenir els seus membres esgotat el seu mandat, i dia i mig després que els dos màxims dirigents del PP, Casado i el secretari general, Teodoro García Egea, refredessin totes les expectatives d’un acord amb el PSOE.

Amb entusiasme perfectament descriptible, Rodríguez va declarar, a preguntes dels periodistes: «Espero que, si el senyor Casado té uns dies de descans, pugui reflexionar-hi i torni a l’inici de curs amb la convicció que ha de complir amb els deures que li imposa la Constitució». És quelcom, va insistir la ministra, que el líder de l’oposició ha de fer «si de veritat», com assegura, es posiciona «en defensa de la Constitució».

La portaveu va fer aquesta crida a seure a negociar no com una opció, sinó com un deure. «Són manaments constitucionals; no ha de ser un desig del senyor Casado que li vingui de gust o no renovar-los», va dir, després d’insistir en la disposició de la Moncloa a «acordar amb el principal partit de l’oposició el que són mandats constitucionals».

Diumenge passat, Casado es va reafirmar a Twitter en què el president del Govern, Pedro Sánchez, «ha de deixar de bloquejar la renovació del CGPJ». «Si treuen les mans de la justícia podrem arribar a un acord immediatament», va assenyalar. I García Egea va assegurar a Europa Press: «Sánchez ha d’abandonar tota esperança que el PP entri a participar d’un procés en el qual no s’avanci en la independència judicial».

Les altres reformes pendents

A més del CGPJ, estan bloquejats per falta d’acord per a la seva renovació del Tribunal Constitucional (amb quatre dels seus magistrats amb mandat caducat des de fa un any i mig), el Defensor del Poble (el socialista Francisco Fernández Marugán exerceix en funcions des de 2017) i el Tribunal de Comptes, la presidenta del qual,, María José de la Fuente, va complir mandat el 23 de juliol.