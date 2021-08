Al desembre de l’any passat, Pedro Sánchez va assegurar que el rei Felip VI tenia un «full de ruta» per renovar la monarquia sobre els pilars, va explicar, de la transparència, la rendició de comptes i l’exemplaritat. Ara mateix, quan es compleix un any de la sortida de Joan Carles I d’Espanya, no es coneix ni un detall d’aquestes mesures de regeneració.

L’assumpte se li va plantejar al president de Govern als jardins del Palau de Marivent, on va atendre la premsa després de reunir-se amb el Rei durant una hora i quart. Sánchez i Felip VI van escollir just el dia 3 d’agost per celebrar el despatx tradicional abans de les vacances, un gest amb el qual el Govern va voler mostrar el seu ferm suport a la monarquia, que viu un moment delicat per les investigacions sobre la suposada fortuna oculta de l’emèrit.

En tot cas, la cita i l’aniversari no van servir per conèixer alguna d’aquestes iniciatives per modernitzar la institució. Sánchez va respondre que no havien tractat la qüestió en la reunió d‘ahir tot i que la Moncloa sí que va admetre aquests últims mesos que l’Executiu i la Zarzuela han parlat sobre aquestes possibles mesures.

L’exvicepresidenta Carmen Calvo es va reunir en diverses ocasions a principis d’any amb el cap de la Casa de Rei, Jaume Alfonsín, per analitzar-les. Ara, amb els canvis que han tingut lloc en el Gabinet de Sánchez, serà el ministre de Presidència, Félix Bolaños, qui assumeixi aquest assumpte.

L’any passat, Sánchez va qualificar d’«adequada» la sortida de Joan Carles I d’Espanya. Ahir, però, va eludir respondre a la pregunta sobre si es donen les condicions per a la seva tornada, quelcom que el rei emèrit ha deixat clar que vol fer tard o d’hora. El monarca abdicat està sent investigat per la fiscalia del Tribunal Suprem pels seus presumptes negocis ocults a l’estranger i per Hisenda, davant el que ha presentat dues regularitzacions fiscals.

«Compromès amb el país»

Sánchez es va limitar a dir que Felip VI «està compromès amb l’actualització i la transparència de la casa reial», encara que el cap de l’Estat ha obviat en els seus discursos aquest assumpte i no ha fet cap referència als nombrosos escàndols sobre les finances del seu pare. El president del Govern va elogiar el «compromís amb el país» de l’actual cap de l’Estat i el seu «interès per conèixer de primera mà totes les qüestions importants».

El cap de l’Executiu va explicar que a la reunió va traslladar a Felip VI el canvi, «afortunadament a millor», que ha viscut Espanya des de l’anterior despatx que van mantenir a Marivent. «Llavors el món no tenia vacunes i avui Espanya és el país que està liderant el procés de vacunació», va assenyalar Sánchez. Amb les últimes dades de l’atur, de l’afiliació a la seguretat social i el PIB, el president del Govern considera que «Espanya està anant directa a la recuperació econòmica».

«Mantenir la prudència»

«Espanya fa un any estava resistint l’embat de la COVID-19. I avui estem davant un escenari completament diferent, evidentment no podem abaixar la guàrdia, hem de mantenir la prudència, aquí hi ha les dades de contagis, d’incidència acumulada, però també és cert que estem en un estadi completament diferent», va afegir.

Després de presidir el Consell de Ministres a Madrid, Sánchez va volar a Palma i va arribar al voltant de dos quarts de dues de la tarda a Marivent per a la reunió amb el monarca.En acabar va atendre la premsa i, finalment, va dinar amb Felip VI.