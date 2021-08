La Comissió Europea va anunciar ahir un acord amb Novavax per adquirir almenys 200 milions de dosis de la seva futura vacuna contra el coronavirus. Així, els Estats membres tindran accés a 100 milions vacunes de Novavax a finals d’aquest any i principis del 2022, mentre que es guarden una opció de compra per a altres 100 dosis fins el 2023. Aquesta serà la setena compra conjunta organitzada per Brussel·les per fer front a la pandèmia de COVID-19 al vell continent.