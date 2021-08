El president del Banc Mirabaud, Yves Mirabaud, ha estat imputat pel fiscal Yves Bertossa de Ginebra (Suïssa) en la investigació per presumpte blanqueig de capitals de la fundació Lucum, segons va avançar ahir El País i va confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, amb fonts de l’entitat financera. La imputació del banquer suís forma part de les indagacions concretes sobre la donació de 65 milions d’euros que el rei emèrit Joan Carles I va rebre de la monarquia saudita fa 13 anys.

El fiscal Bertossa amplia la seva investigació a l’amo del banc suís per no haver divulgat en el seu moment l’ingrés extraordinari en el compte de la fundació de l’aleshores rei d’Espanya, que va rebre el regal el 8 d’agost de 2008 en dòlars (100 milions). Les entitats financeres suïsses tenen des de fa 20 anys l’obligació d’informar d’ingressos sospitosos a l’Oficina d’Informe de Rentat de Diners (MROS), organisme confederal suís que vigila aquest tipus de delictes segons la llei antiblanqueig de la Confederació Helvètica.

En aquell estiu de 2008, un organisme dependent del Ministeri de Finances saudita va fer la milionària transferència al compte del qual disposava la fundació Lucum a Banque Mirabaud & Cie. Aquesta fundació tenia seu a Panamà i el seu compte corrent havia estat obert pel gestor de Joan Carles I, Arturo Fasana, només dos dies abans que es produís la transferència. L’existència d Lucum va transcendir oficialment al març de 2020, quan Felip VI va renunciar públicament a qualsevol herència, benefici o propietat derivada d’aquesta entitat, enmig d’una greu crisi a la família reial.

Qui ho va decidir

El Banc Mirabaud ja estava sent investigat pel fiscal Bertossa com la firma que va rebre i custodiar els diners. Amb aquest pas, el fiscal passa a desenvolupar la sospita que l’absència de comunicació a les autoritats suïsses sobre aquest ingrés va ser una decisió que va prendre el mateix president de l’entitat financera, suposadament congelant l’actuació de dos dels organismes del seu banc que estaven encarregats del filtrat i vigilància de moviments de diners de les anomenades «Persones Exposades Políticament» (PEP).

A la llista d’imputats del cas del regal saudita estan també els assessors suïssos del monarca abdicat, Dante Canonica i Arturo Fasana, així com l’examant alemanya de rei emèrit, Corinna Larsen, a qui van anar a parar finalment els esmentats diners saudites. Van ser, segons ella, dipositats com a «regal lliure» -diu en una demanda recent contra el rei emèrit interposada als tribunals britànics- en un compte de la seva societat Solare, i també en un banc suís, Gonet & Cie, però a Bahames. Joan Carles I li va reclamar en va la devolució del regal després de la seva ruptura amb ella.

Fonts properes al Banc Mirabaud no van voler comentar la nova condició en què es troba el seu president, argumentant que no poden per considerar-ho «una qüestió judicial». En una compareixença anterior, Mirabaud ja va admetre que havia ocultat la identitat de Joan Carles I com a destinatari de la transferència del ministeri saudita.

Altres col·laboradors

Part de la investigació del fiscal Bertossa rastreja també altres racons del banc suís: es dirigeix ​​a esbrinar igualment si l’advocat Fasana va comptar amb la col·laboració d’amics personals en el quadre de comandaments intermedis de l’entitat com a possibles col·laboradors en l’ocultació del voluminós ingrés que va rebre el seu reial client.