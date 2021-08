Els demòcrates portaven mesos esperant els resultats de la investigació independent encarregada per la fiscalia per determinar si les acusacions d’assetjament sexual que hi havia contra el governador de Nova York, Andrew Cuomo, tenien fonament. Uns dubtes que van quedar aparentment dissipats dimarts. La fiscal general, Letitia James, va assenyalar que, després d’entrevistar 179 persones i analitzar 74.000 proves, la justícia ha extret una imatge «pertorbadora, però clara» sobre la conducta del governador. «En assetjar sexualment múltiples dones, moltes joves, amb tocaments, petons i abraçades no consentits, així com comentaris inapropiats, succeïts entre 2013 i 2020, el governador va infringir les lleis estatals i federals», va explicar James.

Les duríssimes paraules de James van obligar els dirigents demòcrates a pronunciar-se sobre el futur de Cuomo, un polític que al principi de la pandèmia es va guanyar l’admiració dels seus col·legues de partit i les estrelles de Hollywood. Tant que va sonar com un dels possibles candidats a la presidència el 2024 per la seva capacitat per transmetre tranquil·litat i seguretat en moments de crisi. Alguns li van penjar el sobrenom del «governador dels EUA».

Ara, però, la seva carrera podria tenir els dies comptats. «Crec que hauria de dimitir», va dir el president dels EUA, Joe Biden, fent públic el sentiment majoritari del partit demòcrata. El mandatari no ha estat l’únic a demanar la dimissió del fill de l’exgovernador de Nova York Mario Cuomo, i germà del presentador de la CNN Chris Cuomo. Diversos polítics del seu estat exigeixen que deixi la cadira. L’alcalde de Nova York, Bill de Blasio, amb el qual sempre ha tingut enfrontaments, va indicar que si no dimiteix hauria de ser sotmès a un procés de destitució «immediatament». Missatges similars van enviar el candidat demòcrata a les eleccions a l’alcaldia del 2 de novembre, Eric Adams, i el seu contrincant, el republicà Curtis Sliwa.

També demanen el seu cap pesos pesants del partit a Washington, com la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. Ja al març, en sortir a la llum les acusacions de diverses dones, diversos congressistes demòcrates com Alexandra Ocasio-Cortez van demanar la renúncia del governador. Ara el retrat és bastant més aclaridor. Segons la investigació, va assetjar fins a 11 dones.

Nega les acusacions

En les seves primeres declaracions, Cuomo va dir en una conferència -prèviament gravada i sense ronda de preguntes- que mai va tocar «ningú de manera inadequada». «Els fets són molt diferents del que s’ha descrit», va afirmar el mandatari. En aquest sentit, el polític de 63 anys va donar a entendre que es tracta d’un malentès cultural i generacional, ja que ell, des de sempre, ha saludat la gent amb petons, abraçades i altres gestos afectuosos. El cert, però, és que les víctimes no només acusen el polític d’haver-los fet petons i abraçades sense el seu consentiment, sinó també de ficar-los la mà sota de la brusa per tocar-los els pits o tocar-los les natges, actes inapropiats que els van fer sentir com «joguines». En general, aquestes dones eren molt més joves que ell i algunes van treballar com a empleades al seu servei.

El rebuig a les acusacions del polític italo-estatunidenc no sorprèn, ja que des que van sortir a la llum, Cuomo ha optat per no parlar del tema i seguir treballant a l’estat de Nova York amb l’esperança que el proper escàndol o gran notícia faci que el públic s’oblidi del tema. Tàctica que recorda el comportament de Donald Trump després que fracassés la seva estratègia per a presentar les passades eleccions com un frau o per condonar l’assalt al Capitoli del 6 de gener. Però la diferència és que l’exmandatari segueix tenint una gran xarxa de suport en el seu partit i Cuomo està ara completament sol.

Si Cuomo no dimiteix, el més segur és que l’Assemblea Legislativa de Nova York iniciï un procés de destitució per forçar la seva sortida del poder, un judici parlamentari similar al que va afrontar Trump en dues ocasions durant els seus quatre anys a la Casa Blanca. Biden va afirmar que, si bé entén que pot existir l’opció de l’impeachment, no és partidari ara i encara li dóna marge per si opta per dimitir.