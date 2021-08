El Regne Unit no col·locarà Espanya a la seva llista vermella de països amb alt risc de COVID-19, per la caiguda dels casos i la preocupació per la falta d’habitacions d’hotel suficients per mantenir en quarantena els turistes britànics que donin positiu, segons va revelar ahir el diari The Times.

El Govern britànic té previst actualitzar avui la seva llista sobre viatges internacionals, en què cataloga els països en verd, ambre o vermell tenint en compte el risc de COVID.

Espanya està en ambre -risc intermedi-, però en les últimes setmanes s’havia especulat al Regne Unit amb la possibilitat que passés a vermell pel fort augment dels contagis i la possible propagació de la variant Beta, identificada per primera vegada a Sud-àfrica i aparentment més resistent a les vacunes.

No obstant això, la variant Beta suposa actualment només el 0,5% dels casos de coronavirus a Espanya, segons estableix el diari britànic.

Els ciutadans que entrin a territori britànic procedents d’un país catalogat en vermell estan obligats a fer una quarantena de 10 dies en un hotel assignat pel Govern, a més de fer-se càrrec de la despesa de l’allotjament i el menjar.

Segons va poder saber The Times, el Govern comunicarà avui que Espanya estarà en ambre, el que permetrà als que tenen la pauta completa de vacunació evitar la quarantena en tornar a Anglaterra, però sí hauran de fer-la els que no estan immunitzats.

A més, tots els passatgers -els vacunats i els que no- s’hauran de sotmetre a un test de COVID el segon dia després d’entrar al Regne Unit, mentre que els no immunitzats estan obligats a fer-se un test addicional el vuitè dia.

Pel que sembla, els funcionaris volien situar Espanya en una nova categoria -llista ambre de vigilància-, que advertiria els viatgers que el país podia passar a vermell en qualsevol moment, però el primer ministre britànic, Boris Johnson, va decidir abandonar aquest pla perquè suposaria un greu trastorn en plenes vacances estivals. Milers de turistes del Regne Unit estan actualment de vacances a Espanya.