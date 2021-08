Via lliure per a l’omnipresència del passaport de vacunació a França. El Consell Constitucional (equivalent francès del Tribunal Constitucional) va validar ahir l’ús estès del certificat sanitari en nombroses activitats culturals i socials. Els savis -com es coneixen a França els membres del Constitucional- van donar suport a la criticada mesura que entrarà plenament en vigor dilluns que ve. També van considerar constitucional la vacunació obligatòria de nombroses professions que treballen en contacte amb el públic, com els sanitaris, cambrers o bombers, amb l’excepció criticada de la policia.

Era una decisió esperada pel Govern. El primer ministre, Jean Castex, va celebrar aquest aval que «ens permetrà desplegar plenament la nostra estratègia de lluita contra la COVID-19». Des del 21 de juliol, el passaport de vacunació és obligatori a França per entrar a cinemes, teatres, museus, gimnasos o a altres activitats d’oci. A partir del 9 d’agost, s’exigirà a bars (també a terrasses), restaurants, centres comercials, hospitals i en els viatges en avió, tren i autobús de llarga distància. Gràcies a aquest dispositiu, les autoritats franceses confien en frenar la variant delta i mantenir amb bon ritme el procés de vacunació.

Majoria silenciosa

L’omnipresència del certificat sanitari, del qual disposen les persones amb una pauta de vacunació completa o amb un test negatiu recent, va indignar una part de la societat. Més de 200.000 persones es van manifestar dissabte en el tercer cap de setmana consecutiu de protestes multitudinàries contra una mesura avalada, però, per una majoria silenciosa, segons els sondejos.

Malgrat el rebuig al carrer, el Constitucional sosté que aquest dispositiu permet una «conciliació equilibrada» entre les llibertats individuals i la protecció de la salut. Els savis van donar el seu vistiplau a pràcticament tots els articles de la llei. No obstant això, van considerar inconstitucional l’acomiadament d’aquells treballadors amb contractes temporals, i que no disposin del passaport, en les professions en què la vacunació resulti obligatòria.

L’aval del Constitucional va arribar el mateix dia en què Emmanuel Macron va confirmar una tercera dosi de la vacuna a partir de setembre. «Sí, probablement es necessitarà una tercera dosi, no per a tots de manera immediata, però almenys per a la gent gran i més vulnerables», va dir.