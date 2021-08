El Govern avala la proposta del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, d’explorar un impost a les rendes altes a Madrid. Una idea que va llançar Puig en un recent esmorzar informatiu a Madrid i que va aixecar polèmica.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá -que ahir es va reunir amb el president, la vicepresidenta Mònica Oltra i els consellers Vicent Soler i Rafa Climent- va donar suport a la proposta d’estudiar un impost a les rendes altes de la Comunitat de Madrid per a compensar la resta d’autonomies l’efecte capitalitat. És una idea que «cal seguir explorant i té molt recorregut», va defensar.

Escrivá va avalar una proposta que va despertar les crítiques del govern d’Isabel Díaz Ayuso i dels empresaris madrilenys. El ministre, que va dirigir abans de la seva arribada al Govern l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), va destacar que els països avancen clarament en evitar la competència fiscal i en tenir bases tributàries sòlides. «No té gaire sentit que a nivell autonòmic a Espanya estiguem recorrent el camí contrari», va constatar, fet pel qual va instar a tractar-lo clarament i de forma decidida.

Ximo Puig va assegurar en la roda de premsa que coincideix «absolutament» amb Escrivá i va reiterar que no creu que tingui cap sentit que hi hagi «dúmping» fiscal a Espanya quan s’intenta establir un «sòl fiscal» als països desenvolupats. Per tant, segons el seu parer és positiu tot el que contribueixi a garantir la igualtat des dels espanyols «des de la singularitat territorial». «Els regals fiscals sempre acaba pagant-los algú», va destacar el president valencià, que aposta per «harmonitzar els impostos en el conjunt de la UE per implantar una base comuna».