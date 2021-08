Turquia i Grècia segueixen batallant contra la pitjor onada d’incendis de les últimes dècades, que encara atia a tots dos països, tot i que ja s’entreveu el final. O, com a mínim, un descans: aquest dissabte, l’onada de calor acabarà a les costes del mar Egeu, i fins i tot s’esperen algunes pluges a la costa turca. Després, es preveu que les temperatures tornarin a la normalitat.

La lluita contra el foc, però, no havia acabat encara aquest dijous. A la matinada, a la península de Peloponès, s’hi va declarar un foc de grans dimensions que amenaça d’arribar i destruir part de les ruïnes de l’antiga ciutat de Olimp, un lloc arqueològic d’interès mundial. Va ser en aquesta ciutat antiga on es van inventar i van celebrar els primers Jocs Olímpics l’any 776 a.C., fa una mica menys de 3.000 anys.

«Els bombers porten batallant tota la nit per protegir les ruïnes i continuen lluitant durant el dia per contenir els fronts del foc per extingir-los. Les condicions, són difícils», va explicar el ministre de Protecció Civil grec, Michalis Chrysochoidis. La situació és tan complicada a Grècia que el Govern ha cridat també a l’Exèrcit a unir-se a la lluita contra els incendis. Només en el transcurs d’aquesta setmana ja se n’han registrat cent.

Però, sens dubte, qui s’ha endut la pitjor part d’aquesta onada de calor que fregeix la Mediterrània oriental és Turquia, amb prop de 200 incendis declarats al llarg d’aquests últims set dies. Vuit persones han mort i diverses desenes de milers de ciutadans han hagut de ser evacuats.