La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, considera que els municipis gestionaran més del 15% dels fons de recuperació de la Unió Europea (UE) en els propers anys, per sobre fins i tot del compromís del Govern amb les entitats locals.

En una entrevista amb EFE, la ministra va afirmar que «les entitats locals tenen i estan cridades a jugar un paper molt important en els propers anys, i no només en matèria de participació imprescindible en el Pla de Recuperació».

Va recordar que tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com ella mateixa, «ja va transmetre fa bastants mesos» a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que la seva «vocació era arribar al fet que els ajuntaments estiguessin per sobre del 15% en el maneig d’aquests fons». «En tot cas tindrem en compte les diputacions com a referència i suport en el cas dels més petits per realitzar els projectes», va dir.