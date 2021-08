El jutge del Tribunal Suprem del Brasil Alexandre de Moraes va decidir ahir incloure el president, Jair Bolsonaro, en la investigació sobre difusió de notícies falses pels seus atacs sense proves al sistema electrònic de votació, després de la sol·licitud presentada dilluns pel Tribunal Superior Electoral (TSE).

De Moraes considera que els continus atacs de Bolsonaro al model de votació brasiler busquen «pertorbar, obstaculitzar, frustrar o impedir» les presidencials previstes per a octubre del 2022, en les quals, segons les enquestes, sortiria derrotat en primera volta per l’expresident Luiz Inácio Lula da Silva.

«No hi ha dubte que les accions del president insinuen pràctiques il·lícites per part dels membres del Suprem, utilitzant per a això esquemes de divulgació de masses a les xarxes socials, amb l’objectiu de danyar o posar en perill la independència del Poder Judicial, l’Estat de Dret i la democràcia», exposa el magistrat.

Per part seva, Bolsonaro va titllar d’«il·legal» que se l’inclogui en la investigació i va amenaçar amb «un antídot» que està «fora de la Constitució», així com va tornar a atacar el sistema de votació electrònica i va afirmar que té evidències de les «irregularitats».